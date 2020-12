Φριχτή δολοφονία σε 5άστερο ξενοδοχείο: Πατέρας χτύπησε στον τοίχο το κεφάλι της ενός έτους κόρης του

Ήπιε αλκοόλ και έκανε χρήση ναρκωτικών σε πεντάστερο ξενοδοχείο του Καζακστάν και χτύπησε κατόπιν μέχρι θανάτου το μωρό του.

Αυτά έκανε ένας βρετανός πιλότος τον περσινό Οκτώβριο, δολοφόνησε τη μόλις ενός έτους κόρη του.

Ο Mohamed Barakat «συνέτριψε το κρανίο» της μικρής χτυπώντας το κεφάλι της στον τοίχο. Ισχυρίστηκε μάλιστα στο δικαστήριο πως όλα ήταν ατύχημα, ένα μοιραίο ατύχημα που συνέβη σε μια επιληπτική του κρίση.

Το ίδιο ισχυρίστηκε μάλιστα και η 23χρονη σύζυγός του, Madina, η οποία άλλαξε την κατάθεσή της για να τον υποστηρίξει.

Το δικαστήριο δεν πίστεψε ωστόσο την εκδοχή τους και καταδίκασε τον πιλότο σε κάθειρξη 20 ετών για τη δολοφονία της κόρης του.

British pilot is jailed for 20 years for bashing his baby daughter to death https://t.co/8TMqvA9Fnm

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 22, 2020