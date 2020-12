Τζόνσον: Ανακοίνωσε σκληρότερα μέτρα για τα Χριστούγεννα

Τα χριστουγεννιάτικα σχέδια για εκατομμύρια ανθρώπους πέφτουν στο κενό μετά τις νέες ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι προστίθεται βαθμίδα 4 περιορισμών (μέχρι στιγμής οι βαθμίδες ήταν 3), στις οποίες εισάγονται περαιτέρω μέτρα, με μέτρα που ισοδυναμούν με lockdown, που θα εφαρμοστεί στο 1/3 της Αγγλίας.

Με βάση τα νέα μέτρα, οι κάτοικοι πρέπει να παραμένουν στα σπίτια τους, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων. Καταστήματα, γυμναστήρια, χώροι αναψυχής και κέντρα προσωπικής φροντίδας θα κλείσουν. Οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται από το σπίτι όταν αυτό είναι δυνατόν. Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τις περιοχές που κατατάσσονται στο Επίπεδο 4. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν πρέπει να περνούν την νύκτα εκτός του σπιτιού τους. Επιτρέπονται οι συναντήσεις ενός μόνο ατόμου διαφορετικού νοικοκυριού σε εξωτερικούς χώρους.

Έτσι η περιφέρεια του Λονδίνου και η νοτιο-ανατολική Αγγλία εισέρχονται και πάλι από αύριο σε lockdown επιπέδου 4, όπως δηλαδή ήταν τον Νοέμβριο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «νέο στέλεχος του κορονoϊού» στις περιοχές αυτές, το οποίο δεν αυξάνει την επικινδυνότητα» του ιού, αλλά «μεταδίδεται πιο εύκολα».

«Πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει λάβει η επιδημία μεταδίδεται πλέον ταχύτερα.

"We cannot continue with Christmas as planned"

PM Boris Johnson announces planned relaxation of coronavirus rules for Christmas will be restricted to just one day in England and in new tier 4 areas it will be scrapped entirely

Latest: https://t.co/VQFVN57a0p pic.twitter.com/XtJ44Ccb2Q

— BBC News (UK) (@BBCNews) December 19, 2020