Σάλος για την πρόωρη αποφυλάκιση άντρα που είχε δολοφονήσει και κάψει τη γυναίκα του

Ένας φωτογράφος που είχε σκοτώσει το μοντέλο σύζυγό του, σπάζοντάς της τον λαιμό και καίγοντας το πτώμα της, αποφυλακίζεται πρόωρα από ρωσική φυλακή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σάλο στην τοπική κοινωνία, καθώς ήταν μια ιστορία που είχε δημιουργήσει ρίγη ανατριχίλας στους κατοίκους του Γεκατερίνμπουργκ.

Ο 44χρονος Dmitry Loshagin σκότωσε την 26χρονη Yulia Loshagina το 2013 και καταδικάστηκε το 2015 σε φυλάκιση 9 ετών. Τώρα όμως είναι έτοιμος να αποφυλακιστεί, τρία χρόνια νωρίτερα από το τέλος της ποινής του.

Εισαγγελείς της Ρωσίας δηλώνουν μάλιστα πως θα ασκήσουν έφεση στην απόφαση για την πρόωρη αποφυλάκιση του δράστη, που σκότωσε τη γυναίκα του έπειτα από έναν καυγά σε πάρτι.

Fury as photographer who snapped girlfriend's neck and burned her body is released early from prison https://t.co/4M1ZcloF67

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2020