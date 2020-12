Εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Κατηγορίες αναμένεται να απαγγελθούν στον Γερμανό παιδόφιλο

Γερμανοί εισαγγελείς δηλώνουν σίγουροι πως μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του κύριου υπόπτου στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν ΜακΚάν, Κρίστιαν Μπρίκνερ, για την εξαφάνιση του κοριτσιού.

Ο 43χρονος καταδικασμένος παιδόφιλος, που εκτίει ποινή 21 μηνών για μια υπόθεση ναρκωτικών, θα μεταφερθεί τον Ιανουάριο σε μια άλλη φυλακή για να εκτίσει μια ακόμη ποινή επτά ετών για τον βιασμό γυναίκας το 2005.

Ο Μπρίκνερ είναι αυτή την στιγμή ο «νούμερο ένα» ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν, καθώς βρισκόταν στο Αλγκάρβε τις ημέρες που το παιδί χάθηκε. Τον Ιούνιο η γερμανική αστυνομία απέκτησε νέα στοιχεία, όπως τις πληροφορίες για το αυτοκίνητό του και το κινητό του τηλέφωνο, ζητώντας από τον κόσμο που μπορεί να έχει κάποια πληροφορία να βοηθήσει.

Γερμανοί εισαγγελείς λένε τώρα ότι έχουν σοβαρές αποδείξεις ότι η Μαντλίν είναι νεκρή και ετοιμάζονται να απαγγείλουν κατηγορίες κατά του Μπρίκνερ για άλλα τρία σεξουαλικά εγκλήματα στο θέρετρο στην Πορτογαλία, όπου εξαφανίστηκε η μικρή το 2007.

Ο Hans Christian Wolters, που ηγείται της έρευνας στη Γερμανία για την εξαφάνιση της Μαντλίν, δήλωσε πως είναι «σίγουρος» για την έρευνα.

Μια πηγή με πληροφορίες από την έρευνα δήλωσε στη Sun πως «τα πράγματα κινούνται στην υπόθεση και υπάρχουν αρκετά υποσχόμενα στοιχεία και πληροφορίες, ειδικά από Βρετανούς παραθεριστές που ήταν στην Praia da Luz την περίοδο της εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν».

«Είμαστε γεμάτοι ελπίδα για μια σημαντική ανακάλυψη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετά για να απαγγείλουμε κατηγορίες για την εξαφάνιση αλλά τα στοιχεία για τις άλλες υποθέσεις είναι ισχυρά».

Madeleine McCann prime suspect 'WILL be charged': German prosecutors are 'confident' they have 'concrete evidence' https://t.co/djlkmH2bpC

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 3, 2020