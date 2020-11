Τι έγινε με τη μαζική εξέγερση σε φυλακές της Αριζόνα

Εκατοντάδες ήταν οι τρόφιμοι που εξεγέρθηκαν σε φυλακή της Αριζόνα την Τετάρτη, προκαλώντας αναταραχές αλλά και δραστική επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, που έκαναν χρήση χημικών και σφαιρών από καουτσούκ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σωφρονιστικό κατάστημα Eyman, το οποίο κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της εξέγερσης.

«Εκατοντάδες κρατούμενοι μαζεύτηκαν και κινήθηκαν απειλητικά κατά του προσωπικού, αρνούμενοι να αποχωρήσουν», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Arizona Republic».

#AZDOC, Eyman, Cook Unit Pepper balls being shot, orders to comply. Quick note to family and friends not to expect communication Thanksgiving. @JimmyJenkins

— Suzanne (@Suzanne16794690) November 26, 2020