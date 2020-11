Εκατόμβη νεκρών στη Μεσόγειο μέσα σε λίγες ώρες

Συγκλονίζει το βίντεο γυναίκας που διασώθηκε στα νερά της Μεσογείου, από ισπανική ΜΚΟ, ωστόσο έχασε στο ναυάγιο το μόλις έξι μηνών μωρό της.

Η τραγωδία της όμως δεν είναι η μοναδική, καθώς σχεδόν εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο μέσα σε λίγες ώρες.

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης όταν ναυάγησε πλοιάριο που μετέφερε μετανάστες, λίγες ώρες αφού άλλοι 74 άνθρωποι πνίγηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF).

Οι ομάδες των MSF στην πόλη Σορμάν (στη βορειοανατολική Λιβύη) «βοήθησαν σήμερα τρεις γυναίκες, τις μοναδικές επιζήσασες από ένα ναυάγιο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι» επεσήμανε η ΜΚΟ στον λογαριασμό της στο Twitter.

‼️ It has been one of the most horrendous episodes in the #Med this year, with more than 100 men, women & children dying at sea in 24 hours.#EU & Italian authorities meanwhile close their eyes & ears to the horror unfolding, blocking rescue ships in port.

LET. US. SAVE. LIVES. pic.twitter.com/YA0K6yhyJn

— MSF Sea (@MSF_Sea) November 12, 2020