Ο Τραμπ έκλεισε το μάτι στους ακροδεξιούς Proud Boys ζητώντας τους να... είναι έτοιμοι

Έντονες είναι οι αντιδράσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ μετά την τηλεμαχία του με τον Τζο Μπάιντεν. Ο αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να καταδικάσει ευθέως τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής, προκαλώντας τους Δημοκρατικούς να κάνουν τα δικά τους σχόλια.

Ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως στον δημοσιογράφο που συντόνιζε την τηλεμαχία, τον Κρις Ουάλας, ο οποίος τον κάλεσε να καταδικάσει απερίφραστα τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής. Αντίθετα, αναφέρθηκε στους Proud Boys, μια ακροδεξιά ομάδα λευκών, καλώντας τους να «κάνουν πίσω και να είναι έτοιμοι» και στη συνέχεια επιτέθηκε σε αριστερές οργανώσεις.

«Δεν είναι δεξιό πρόβλημα, είναι αριστερό πρόβλημα», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα έλεγα ότι όλα όσα βλέπω προέρχονται από την αριστερά και όχι από τη δεξιά», συνέχισε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Πρέπει να κάνουμε κάτι για το θέμα των ''αντίφα''», υπογράμμισε ο Τραμπ αναφερόμενος σε ακροαριστερές ομάδες.

Μέλη των Proud Boys, μιας ακροδεξιάς οργάνωσης που ιδρύθηκε το 2016 στη Νέα Υόρκη, ανήρτησαν αμέσως τις δηλώσεις Τραμπ στις σελίδες τους στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με ένα μέλος της οργάνωσης να γράφει στο Twitter: «Ο Τραμπ ουσιαστικά μας είπε να πάμε να τους γ...ουμε! Αυτό με κάνει τόσο χαρούμενο!».

Ο Μάικ Μπέικερ, δημοσιογράφος των New York Times, σχολίασε στο Twitter ότι «οι Proud Boys είναι εκστασιασμένοι σήμερα που αναφέρθηκε το όνομά τους στη διάρκεια της σημερινής τηλεμαχίας».

The Proud Boys are ecstatic tonight about getting mentioned in the debate tonight.

"Trump basically said to go fuck them up! this makes me so happy," writes one prominent Proud Boy. pic.twitter.com/hYA7yQVAOn

— Mike Baker (@ByMikeBaker) September 30, 2020