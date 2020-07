Τραγωδία με 21 νεκρούς μαθητές στην Κίνα – Πήγαιναν να δώσουν εξετάσεις και το λεωφορείο τους έπεσε σε λίμνη

Τουλάχιστον 21 μαθητές βρήκαν τραγικό θάνατο στην Κίνα, όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε έπεσε σε τεχνητή λίμνη στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε μεγάλα τμήματα της χώρας και προβλήματα στην πρώτη ημέρα των πανεθνικών εισαγωγικών εξετάσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, επικαλούμενο το κρατικό δίκτυο CCTV, οι μαθητές στο λεωφορείο έπεσαν σε τεχνητή λίμνη στην πόλη Ανσούν στη νοτιοδυτική επαρχία Γκουϊτζόου ενώ πήγαιναν για να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Στην κεντρική πόλη Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε η επιδημία του κορονοϊού τον Δεκέμβριο, έπεσε χθες ποσότητα-ρεκόρ βροχής ύψους 426 χιλιοστόμετρων, όπως μετέδωσε η εφημερίδα China Daily, με τις αρχές να χρησιμοποιούν τεράστιες αντλίες για να απομακρύνουν τα νερά από τους πλημμυρισμένους δρόμους.

