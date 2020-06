Ισχυρός σεισμός τώρα στο Μεξικό – Οι πρώτες εικόνες

Ισχυρός σεισμός συνέβη πριν από λίγο στο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,5 Ρίχτερ.

Οι πρώτες εικόνες από το Μεξικό δείχνουν τον κόσμο πανικόβλητο να τρέχει στους δρόμους.

Earthquake in Mexico City- still occurring - not sure where epicenter is nor if there is any real damage pic.twitter.com/KDAou9YhPG

— 𝓐𝓷𝓭𝓪𝓵𝓪𝓵𝓾𝓬𝓱𝓪 (@Andalalucha) June 23, 2020