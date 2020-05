Δεκαεννιάχρονος πιάστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο του μπαμπά του με 308 χιλιόμετρα την ώρα

Αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση είναι ένας 19χρονος στον Καναδά, ο οποίος συνελήφθη να τρέχει με την αδιανότητη ταχύτητα των 308 χιλιομέτρων την ώρα σε αυτοκινητόδρομο του Οντάριο με όριο τα 100 χιλιόμετρα.

«Αυτή είναι η χειρότερη παραβίαση του ορίου ταχύτητας για την οποία έχω ακούσει να γίνεται λόγος ποτέ» ανέφερε ο αξιωματικός της αστυνομίας Κέρι Σμιτ.

Ο οδηγός, συνοδευόμενος από συνομήλικό του, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του πατέρα του. Η άδεια οδήγησης του αφαιρέθηκε αμέσως. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε για επτά ημέρες.

150 drivers charged and 150 vehicles impounded for 7 days since May 1 in the #GTA by OPP. Including this car that was stopped last night for going 308km/h on the QEW. #7DayLicenceSuspension #7DayVehicleImpound pic.twitter.com/lbjb4jxTrX

— OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020