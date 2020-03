Κορονοϊός: Το καραόκε πάρτι παρά το lockdown που σόκαρε ακόμη και τους αστυνομικούς

Σε κατάσταση σοκ βρέθηκαν αστυνομικοί στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες ενός καραόκε πάρτι που οργάνωσαν 25 ενήλικες μαζί με παιδιά, παρά το lockdown που επέβαλαν οι εξελίξεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Είναι σαφές πως οι άνθρωποι ακόμη αψηφούν τις οδηγίες και τις εντολές της κυβέρνησης», είπε ένας αστυνομικός στο Twitter, ο οποίος είναι ανάμεσα σε αυτούς που χάλασαν την όλη φιέστα που είχε οργανωθεί στο Ντέρμπι.

Μάλιστα, στις εικόνες που μοίρασαν οι Αρχές με το κοινό, φαίνεται ότι οι οργανωτές είχαν πάρει όλα τα... μέτρα τους, καθώς είχαν και έναν μεγάλο μπουφέ με σάντουιτς, κρύα πιάτα, σαλάτες, φρούτα και μπίρες.

Group 1 Officers have just attended an address in absolute shock to find 25 adults and children having a massive party with speakers and karaoke. Everyone dispersed and hosts dealt with.

It is clear people are still having complete disregard for the Government advice and rules. pic.twitter.com/g3GFGhFN6e

— Derby West Response (@DerWestResponse) March 29, 2020