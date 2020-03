Πρόεδρος Eurogroup: Θα εξετάσουμε επιλογές για προσθήκη νέας γραμμής άμυνας κατά του κορονοϊού

«Το Eurogroup θα εξετάσει επιλογές για την προσθήκη νέας γραμμής άμυνας κατά του κορονοϊού ως μέρος της συντονισμένης αντιμετώπισης της κρίσης, μετά από εντολή των ηγετών την περασμένη εβδδομάδα», έγραψε στο twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, προσθέτοντας ότι η τηλεδιάσκεψη θα γίνει την Τρίτη ώρα 18.30.

#Eurogroup will consider options to add a new line of defence against the coronavirus as part of our coordinated crisis response, following a mandate by Leaders this week. We will convene via videoconf Tuesday at 18h30 CET.

