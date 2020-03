Έλληνας καθηγητής στο Yale: Η Κίνα χρησιμοποίησε «κοινωνικό πυρηνικό όπλο» για την εξάπλωση του κορονοϊού

Τον προβληματισμό του για το αν μπορούν να εφαρμοστούν τα μέτρα που πήρε η Κίνα και σε άλλες χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό και την εξάπλωσή του εξέφρασε μέσω αναρτήσεων στο Twitter o ελληνικής καταγωγής καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Yale, Νικόλας Χρηστάκης.

Ο Χρηστάκης υπογράμμισε ότι στον αγώνα της κατά του φονικού ιού, η Κίνα χρησιμοποίησε «κοινωνικό πυρηνικό όπλο» ακραίων μέτρων, στα οποία άλλες χώρες θα δυσκολευτούν πολύ να προχωρήσουν, υπογραμμίζοντας την κολεκτιβιστική κουλτούρα του λαού αλλά και την απολυταρχική διακυβέρνηση της χώρας, ως παράγοντες που επέτρεψαν την επιτυχημένη αντιμετώπιση του ιού.

If we want to understand how powerful an opponent SARS-CoV-2 (COVID-19) is, let’s take a look what has been required to stop it in China. The Chinese government has essentially used a social nuclear weapon in its efforts. Let’s talk about this, to understand what US is facing. 1/

— Nicholas A. Christakis (@NAChristakis) March 9, 2020