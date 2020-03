Επίθεση καμικάζι στην Τυνησία: Νεκροί οι δύο δράστες, τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι

Νεκροί είναι οι δύο δράστες της επίθεσης έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τύνιδα, την πρωτεύουσα της Τυνησίας, ενώ πέντε αστυνομικοί κι ένας πολίτης τραυματίστηκαν, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Οι δράστες, που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, ανατίναξαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι.

Πρόκειται για τη σοβαρότερη επίθεση που σημειώνεται στη χώρα μετά το καλοκαίρι.

Αξιωματούχοι της πρεσβείας επιβεβαίωσαν στην επίσημη διεύθυνση της πρεσβείας στο Twitter την επίθεση και κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Emergency personnel are responding to an explosion that occurred near the U.S. Embassy in Tunis. Please avoid the area and monitor local media for updates.

— U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) March 6, 2020