Βρέφος έξι μηνών δάγκωσε το καλώδιο φορτιστή, έπαθε εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια

Από ηλεκτρικό ρεύμα χτυπήθηκε ένα μωρό μόλις έξι μηνών, το οποίο έβαλε έναν φορτιστή κινητού στο στόμα του ενώ η συσκευή ήταν στην πρίζα.

Το παιδί έμεινε αναίσθητο ενώ το ρεύμα έπεσε σε όλο το σπίτι.

Το κοριτσάκι υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το δεξί της χέρι ενώ έχει σημάδια καψίματος στα ακροδάχτυλά της.

Πιστεύεται, όπως γράφει η Daily Mail, πως το μωρό έπαιζε με ένα κινητό ενώ αυτό φορτιζόταν, στο σπίτι της οικογένειά του στη Βραζιλία, και κάποια στιγμή δάγκωσε το καλώδιο του φορτιστή στην ένωσή του με το τηλέφωνο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο Υγείας, όπου το ιατρικό προσωπικό της έκανε ανάνηψη.

Τα τραύματα του κοριτσιού θεωρήθηκαν απειλητικά για τη ζωή της και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διαδικασία αναρρόφησης καθώς είχε ήδη αρχίσει να μαζεύεται υγρό στον λαιμό της. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για μεγαλύτερη φροντίδα.

Το μωρό έφτασε στο Κέντρο Υγείας «σε σοβαρή κατάσταση», με πολύ χαμηλούς καρδιακούς παλμούς και υποτονική αναπνοή, όπως περιέγραψε η γιατρός που το υποδέχθηκε.

«Πιστεύουμε πως τραυματίστηκε έτσι επειδή το ρεύμα πέρασε από το χέρι της και βγήκε από το σαγόνι της» εξήγησε.

«Μετά την ανάνηψη, το κοριτσάκι έκλαψε πολύ. Της παρείχαμε όλη την υποστήριξη που χρειαζόταν πριν μεταφερθεί στο μεγάλο νοσοκομείο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη γιατρό, οι παππούδες είπαν πως το μωρό κοιμόταν χωρίς επίβλεψη σε ένα στρώμα στο πάτωμα, με έναν φορτιστή κινητού δίπλα του.

«Υποστήριξαν πως όταν ξύπνησε μάλλον έπιασε το κινητό και έβαλε το καλώδιο του φορτιστή στο στόμα της» περιέγραψε.

Η γιατρός τόνισε πως το παιδί είναι τυχερό που ζει και προειδοποίησε πως αυτού του είδους τα ατυχήματα είναι συνηθισμένα, παρότι μπορούν να αποφευχθούν.

«Οι γονείς μπορούν να μην αφήσουν το παιδί τους να γίνει μέρος της στατιστικής προσέχοντας για τους κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπιστούν» δήλωσε.«Οι φορτιστές δεν θα πρέπει ποτέ να βρίσκονται σε απόσταση αφής από ένα παιδί. Όταν το τηλέφωνο ολοκληρώσει τη φόρτιση θα πρέπει πάντα να βγαίνει από την πρίζα ο φορτιστής».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κοριτσάκι παραμένει στο νοσοκομείο αλλά εκτός κινδύνου, και αναρρώνει σταθερά.

