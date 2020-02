Βίντεο με δέντρο να πέφτει πάνω σε αυτοκίνητο εν κινήσει στην Ατλάντα

Τύχη βουνό φαίνεται πως είχαν οι οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο κοντά στην Ατλάντα, των ΗΠΑ.

Δέντρο κατέρρευσε κι έπεσε πάνω στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, καταπλακώνοντας ένα αυτοκίνητο και αναγκάζοντας ακόμα τουλάχιστον ένα να αλλάξει ξαφνικά πορεία.

Το όχημα που καταπλακώθηκε από το δέντρο είχε πολύ σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το abc News, ωστόσο δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

A tree crashed onto a busy interstate near Atlanta, slamming into one car and forcing other motorists to suddenly swerve.

No serious injuries reported in the incident. https://t.co/Lv8aGJ7vzU pic.twitter.com/RMmRsfQvco

— ABC News (@ABC) February 7, 2020