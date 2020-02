Οι βρύσες αντί για νερό έβγαζαν... κοκτέιλ από μπύρα, μπράντι και ρούμι

Σοκαρισμένοι ήταν οι κάτοικοι σε περιοχή της Ινδίας, όταν είδαν από τις βρύσες τους να τρέχει αντί για νερό ένα... αλκοολούχο κοκτέιλ από μπύρα, μπράντι και ρούμι.

Όπως αναφέρει το BBC στην πόλη Κεράλα της νότιας Ινδίας, τη Δευτέρα το πρωί οι ένοικοι ενός κτιρίου διαμερισμάτων είδαν από τις βρύσες να τρέχει ένα δύσοσμο καφέ υγρό.

Αμέσως ήρθαν σε επαφή με τις Αρχές της περιοχής, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να καταλάβουν τι έχει συμβεί και το νερό έχει μολυνθεί.

Τελικά το μυστήριο λύθηκε. Οι αστυνομικοί είχαν τοποθετήσει σε ένα λάκκο περίπου 6.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών, τα οποία είχα κατασχεθεί έπειτα από δικαστική εντολή.

Η μεγάλη ποσότητα του αλκοόλ κατάφερε να περάσει από το έδαφος μέσα σε ένα πηγάδι, που τροφοδοτούσε με νερό 18 διαμερίσματα της περιοχής.

Shock after alcohol flows from kitchen taps in Kerala https://t.co/dkzN6xvcWn

