Ο Κινέζος γιατρός που προσπάθησε να προειδοποιήσει για τον κοροναϊό αλλά η Αστυνομία του ζήτησε να σταματήσει «τις φήμες»

Στις αρχές Ιανουαρίου, οι υπηρεσίες της κινεζικής πόλης Ουχάν προσπαθούσαν να κρατήσουν υπό έλεγχο τις πληροφορίες αναφορικά με τον νέο κοροναϊό. Όταν ένας γιατρός επιχείρησε να προειδοποιήσει τους συναδέλφους του για το ξέσπασμα, δέχθηκε επίσκεψη από την Αστυνομία, η οποία του ζήτησε να σταματήσει. Έναν μήνα μετά ανακηρύσσεται ήρωας, μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του- όμως από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Γεια σας, είμαι ο Li Wenliang, οφθαλμίατρος στο Wuhan Central Hospital» αρχίζει η ανάρτησή του.

Η υπόθεσή του ρίχνει σοκαριστικό φως στην προβληματική απόκριση των τοπικών αρχών της Ουχάν τις πρώτες εβδομάδες του ξεσπάσματος του κοροναϊού, όπως σημειώνει το BBC.

Ο Δρ Li είχε παρατηρήσει από τον Δεκέμβριο επτά περιστατικά ιού που θύμιζαν τον SARS, τον ιό που είχε προκαλέσει παγκόσμια επιδημία το 2003. Τα κρούσματα πιστευόταν πως προέρχονταν από την αγορά θαλασσινών Huanan, της Ουχάν, στην Κίνα, και οι ασθενείς είχαν μπει σε καραντίνα στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν.



Στις 30 Δεκεμβρίου έστειλε μήνυμα στο chat όπου είχαν κοινή ομάδα με συναδέλφους του γιατρούς και τους προειδοποιούσε για το ξέσπασμα, συμβουλεύοντάς τους να φορούν προστατευτικά ρούχα για να αποφύγουν τη μόλυνση.

Αυτό που ο Li δεν ήξερε τότε ήταν πως ο ιός που είχε παρατηρήσει ήταν ένας εντελώς νέος κοροναϊός.

Τέσσερις ημέρες αργότερα δέχθηκε επίσκεψη από τους αρμόδιους του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας, οι οποίοι του ζήτησαν να υπογράψει μία επιστολή. Σε αυτή τον κατηγορούσαν πως έκανε «λανθασμένα σχόλια» που είχαν «σοβαρά διαταράξει την κοινωνική τάξη».

«Σε προειδοποιούμε: Εάν συνεχίσεις να είσαι ξεροκέφαλος, με τέτοια αυθάδεια, και συνεχίσεις αυτή την παράνομη δραστηριότητα, θα οδηγηθείς ενώπιον της Δικαιοσύνης, είναι αυτό κατανοητό;» Από κάτω, ο Li έγραψε με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα «Ναι, είναι».

