Φρίκη στον ποταμό Τενεσί, κάηκαν ζωντανοί στα πλωτά σπίτια τους

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, σε μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε δεκάδες σκάφη, αγκυροβολημένα σε μια προβλήτα στον ποταμό Τενεσί, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, όπως έγινε γνωστό από την τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

«Προς το παρόν είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι έχουμε οκτώ νεκρούς», είπε στους δημοσιογράφους ο Τζιν Νίκλαους, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κωμόπολη Σκότσμπορο.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στα ξύλινα σκάφη, που χρησιμοποιούνταν ως πλωτά σπίτια στη λίμνη Γκάντερσβιλ, στην Πολιτεία της Αλαμπάμα. Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι φλόγες να υψώνονται μέσα στο σκοτάδι, κατά μήκος του σκεπαστού προβλήτα.

«Ξυπνήσαμε από τις κραυγές και τις εκρήξεις», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS η Μάντι Ντέρχαμ, η οποία κοιμόταν στο σκάφος του φίλου της. «Είδαμε ότι όλα ήταν κατακόκκινα… Μέσα σε 15-20 λεπτά, όλος ο προβλήτας καιγόταν. Όλα τα σκάφη διαθέτουν δεξαμενές με προπάνιο ή βενζίνη, για αυτό προκλήθηκε αυτή η τεράστια πυρκαγιά», εξήγησε.

WATCH: Sun is up and we’re getting a much better look at the devastation from the overnight fire at the Jackson County Marina. Investigators are still working to determine how many fatalities there are. @waff48 pic.twitter.com/jq26MIJyw2

— Eric Graves WAFF 48 (@ReporterEric) January 27, 2020