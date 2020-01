Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία: Μεγαλώνει η λίστα του θανάτου, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Σε τουλάχιστον 18 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι αρχές σε νέο τους απολογισμό, τονίζοντας πως οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500.

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ελαζίγ και πέντε ακόμη στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά. Πρόσθεσε πως 553 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Στις εικόνες που μετέδωσαν τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια, κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Η στέγη τουλάχιστον ενός κτιρίου είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Σε ένα από τα κτίρια που κατέρρευσαν, οι διασώστες προσπαθούσαν με τα χέρια να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Η AFAD ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 30 μετασεισμοί και ότι περισσότερες από 400 ομάδες διασωστών έχουν σταλεί στην περιοχή για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις.

«Κινητοποιήσαμε τέσσερις ομάδες στην περιοχή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρετζέπ Σαλτζί, της τουρκικής Ένωσης Ερευνών και Διάσωσης (AKUT). «Μάθαμε ότι έχουν πέσει κτίρια, ετοιμαζόμαστε να στείλουμε και άλλες ομάδες, αν χρειαστεί», πρόσθεσε.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεφταν πάνω μας. Τρέξαμε έξω. Θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες σε ένα εξοχικό, έξω από την πόλη», είπε ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν δωρεάν τηλεφωνικές υπηρεσίες και Ίντερνετ στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Όλοι οι αρμόδιοι φορές έχουν λάβει μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών έπειτα από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, δήλωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Οι αρμόδιοι φορείς μας έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως οι υπουργοί Εσωτερικών, Υγείας και Περιβάλλοντος έχουν σταλεί στις σεισμόπληκτες επαρχίες.

Συμπλήρωσε πως η τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος, η Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) και άλλοι φορείς είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πολίτες που επλήγησαν από το σεισμό.

Λίγο νωρίτερα η AFAD ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τη σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,8 βαθμών, που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ, που απέχει περίπου 550 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

