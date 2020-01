Η πεθερά πήγε μήνα του μέλιτος με το ζευγάρι και έμεινε έγκυος από τον γαμπρό της

Μία απίστευτη ιστορία με ένα... οικογενειακό ερωτικό τρίγωνο ήρθε στο φως στη δημοσιότητας. Η πεθερά έμεινε έγκυος από τον γαμπρό της και στη συνέχεια ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Όπως αναφέρει η Mirror, πριν από 15 χρόνια η τότε 19χρονη, Λόρεν Γουόλ, είχε παντρευτεί τον Πολ Γουάιτ, έχοντας αποκτήσει μαζί και ένα κοριτσάκι.

Η μητέρα της Λόρεν, Τζούλι, πλήρωσε μάλιστα 15.000 λίρες προκειμένου η κόρη της να κάνει ένα εντυπωσιακό γάμο και το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει μαζί του στο ταξίδι του μέλιτος τη μητέρα της Λόρεν.

Από τότε, όμως, ο παραμυθένιος γάμος της Λόρεν μετατράπηκε σε εφιάλτη. Όπως ανέφερε η Λόρεν στη βρετανική ιστοσελίδα ο σύζυγός της, λίγο καιρό μετά την επιστροφή τους από το ταξίδι, άλλαξε συμπεριφορά και ήταν για πολλές ώρες με το κινητό στο χέρι.

Η αποκάλυψη - σοκ ήρθε όταν η αδερφή της Λόρεν είδε στο κινητό της μητέρας τους ερωτικά μηνύματα με τον Πολ. Η Λόρεν απευθύνθηκε στη μητέρα της, η οποία προσπάθησε να την βγάλει τρελή.

«Η μητέρα μου τα αρνήθηκε όλα και μου είπε ότι είμαι τρελή, ενώ ο Πολ άσπρισε και δεν με άφησε να δω το κινητό του. Ένιωσα ότι τελείωσε η ζωή μου», ανέφερε η Λόρεν.

Τα χειρότερα ήρθαν αργότερα για την Λόρεν, όταν έμαθε πως η μητέρα και ο πρώην σύζυγός της μένουν μαζί. Μία τυχαία συνάντηση στο δρόμο της Λόρεν με την Τζούλι ήταν το... τελειωτικό χτύπημα.

Η μητέρα της είχε φουσκωμένη κοιλιά, «τα έχασα όταν την είδα και αισθάνθηκα άρρωστη. Ήταν οι δύο άνθρωποι που αγαπούσα περισσότερο στον κόσμο και με πρόδωσαν».

Η Τζούλι και ο Πολ, πεθερά και γαμπρός δηλαδή, παντρεύτηκαν μετά από πέντε χρόνια, με την Λόρεν να είναι παρούσα στον γάμο τους. «Ήταν πολύ δύσκολο για μένα, αλλά το έκανα για την κόρη μου».

«Όταν άκουγα τον Πολ να ανταλλάσσει όρκους με τη μητέρα μου, δεν μπορούσα να μη σκεφτώ ότι έκανε το ίδιο ακριβώς και με μένα πριν από μερικά χρόνια», περιέγραψε η Λόρεν.

Πλέον η Λόρεν έχει ελάχιστες επαφές με τη μητέρα της, ενώ παραδέχεται πως όλη αυτή η εμπειρία συνεχίζει να την επηρεάζει στη ζωή της.

