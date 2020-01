Τραμπ: Το φωτογραφικό κολάζ που παρουσιάζει τους αντιπάλους του ως συμμάχους του Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε σήμερα εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του, κατηγορώντας τους για ανεκτικότητα προς το ιρανικό καθεστώς κι ανεβάζοντας στο Twitter ένα φωτομοντάζ με τους δύο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος να φοράνε τουρμπάνι και τσαντόρ.

Στο φωτομοντάζ που δημοσίευσε ένας χρήστης του διαδικτύου και το οποίο έκανε retweet σήμερα το πρωί ο Αμερικανός πρόεδρος στους περισσότερους από 70 εκατομμύρια ακολούθους του, η Νάνσι Πελόζι, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων φοράει ένα μπλε τσαντόρ, που καλύπτει το κεφάλι και τους ώμους της.

Από την άλλη, ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, εμφανίζεται με ένα τουρμπάνι, που θυμίζει εκείνο του προέδρου του Ιράν Χασάν Ροχανί.

Με φόντο την ιρανική σημαία και με υπότιτλο «Δημοκρατικοί 2020», το μοντάζ στοχεύει στο να καταγγείλει την υποτιθέμενη στήριξη των αντιπολιτευόμενων Δημοκρατικών στο ιρανικό καθεστώς.

The corrupted Dems trying their best to come to the Ayatollah's rescue.#NancyPelosiFakeNews pic.twitter.com/a0ksPHeXCy

— داون آندر (@D0wn_Under) 13 Ιανουαρίου 2020