Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας στις πρεσβείες του Μαυροβουνίου στη Σερβία και τη Σλοβενία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μαυροβουνίου αύξησε το επίπεδο της ασφάλειας στις πρεσβείες του στις πρωτεύουσες της Σερβίας και της Σλοβενίας, Βελιγράδι και Λιουμπλιάνα αντίστοιχα, έπειτα από τα επεισόδια που προκλήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τον νέο νόμο για την «θρησκευτική ελευθερία», που ψήφισε το κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, τον οποίο η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία καταγγέλλει ότι θα καταλήξει στη λεηλάτηση των μοναστηριών και των εκκλησιών.

Η σερβική εκκλησία κατέχει εκατοντάδες μοναστήρια και τεράστιες εκτάσεις στο Μαυροβούνιο, όπου το 72% των 620.000 κατοίκων είναι ορθόδοξοι.

Έπειτα από την υιοθέτηση του νόμου, διαδήλωση πραγματοποιήθηκε έξω από την πρεσβεία του Μαυροβουνίου στο Βελιγράδι στις 27 Δεκεμβρίου, με διαδηλωτές να καίνε τη σημαία του Μαυροβουνίου. Στις 28 Δεκεμβρίου, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου της πρεσβείας του Μαυροβουνίου στη Σλοβενία, μετέδωσε το κροατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Hina».

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μαυροβουνίου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι, βάσει των αξιολογήσεων ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το επίπεδο της ασφάλειας έχει αυξηθεί στο επίπεδο ΙΙ στα κτήρια των πρεσβειών του Μαυροβουνίου στο Βελιγράδι και τη Λιουμπλιάνα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μαυροβουνίου καταδίκασε τους βανδαλισμούς που έγιναν στις 27,28 και 29 Δεκεμβρίου μπροστά από τις πρεσβείες του Μαυροβουνίου στη Δημοκρατία της Σερβίας, στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, καθώς και στο γενικό προξενείο στο Σρέμσκι Καρλόβτσι, όπως και την απαράδεκτη πράξη βεβήλωσης κρατικών συμβόλων σε γειτονικές και φιλικές χώρες.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την «θρησκευτική ελευθερία» οι θρησκευτικές κοινότητες πρέπει να αποδείξουν πως κατείχαν τις ιδιοκτησίες τους πριν από το 1918, όταν το Βασίλειο του Μαυροβουνίου ενώθηκε με το Βασίλειο των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων, του προκατόχου της μετέπειτα Γιουγκοσλαβίας, η οποία έχει πλέον διαλυθεί. Αν δεν μπορούν να αποδείξουν την ιδιοκτησία τους, θα την παίρνει το κράτος.

A new protest over the controversial law on religion passed by Montenegro's parliament yesterday took place in the western city of Niksic tonight, where several people were detained after a brief clash between demonstrators and police.

