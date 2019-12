Τέξας: Σοκαριστικό τροχαίο στην ομίχλη, σε live μετάδοση

Ένα τροχαίο στο Τέξας των ΗΠΑ, σημαδεύτηκε την Παρασκευή από την «είσοδο» μιας νταλίκας στο σημείο του ατυχήματος. Το ατύχημα είχε σημειωθεί στο Highway 84 του Lubbock County σύμφωνα με το KCBD.

Η τροχαία βρισκόταν στο σημείο όπου είχαν συγκρουστεί δύο οχήματα όταν το φορτηγό έχασε τον έλεγχο εν μέσω πυκνής ομίχλης, πέφτοντας πάνω στα οχήματα.

Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ τα πλάνα είναι πραγματικά δραματικά, με αστυνομικούς να τρέχουν για να σωθούν από το σημείο.

EXCLUSIVE VIDEO: KCBD crew captures video of semi crash on Slaton Highway. - Full story here: https://t.co/xb48usLmz4 pic.twitter.com/MMzf9rKQEf

— KCBD NewsChannel11 (@KCBD11) 27 Δεκεμβρίου 2019