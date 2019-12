Καθηγήτρια έκανε σεξ με 15χρονο μαθητή και εκείνος την «έδωσε» στην αστυνομία με καυτό βίντεο

Η 27χρονη καθηγήτρια, Ντεζιρέ Καρτίν Ροντρίγκεζ, βρέθηκε στα χέρια της αστυνομίας καθώς έκανε σεξ με 15χρονο μαθητή της, ο οποίος και την κατέδωσε στην αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με την καθηγήτρια και τον μαθητή να ξεκινούν το ερωτικό τους ειδύλλιο τον περασμένο Αύγουστο.

Όπως αναφέρει η nypost.com, οι δυο τους κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος έμεναν στην αίθουσα για να ανταλλάξουν φιλιά, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε στοματικό σεξ στο αμάξι της 27χρονης.

