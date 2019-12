Η δραματική στιγμή της διάσωσης σέρφερ που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία

Καρχαρίας δάγκωσε έναν σέρφερ στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνια σε μία «πραγματικά τρομακτική» επίθεση, όπως αναφέρει η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Ο 37χρονος άνδρας ήταν τυχερός και επέζησε της επίθεσης, ενώ στη συνέχεια διασώθηκε από την Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη New York Post.

Ο σέρφερ, του οποίου η ταυτότητα δεν δημοσιοποιήθηκε, δέχτηκε δάγκωμα στο πόδι του από τον καρχαρία το περασμένο Σάββατο, ενώ ήταν πάνω στη σανίδα του κοντά στο νησί Santa Rosa.

Ένας φίλος του που βρισκόταν σε σκάφος κοντά στο σημείο του έβαλε μια αιμοστατική ταινία στο πόδι και κάλεσε βοήθεια.

Ο σέρφερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο και το ίδιο βράδυ βρισκόταν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Στο δραματικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ακτοφυλακή, διακρίνεται ο άνδρας με ολόσωμη αδιάβροχη στολή να τον ανεβάζουν από το σκάφος στο ελικόπτερο.

Coast Guard helicopter crew from Air Station San Francisco FOB Mugu medevacs shark bite victim to saftey and transports him to Santa Barbara Airport where EMTs awaited. pic.twitter.com/zyDewiQWpU

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 22 Δεκεμβρίου 2019