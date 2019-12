Εκλογές στη Βρετανία: Μαζική προσέλευση... σκύλων στα εκλογικά κέντρα

Μετά από τρία χρόνια διχασμού γύρω από το Brexit, οι Βρετανοί βρήκαν τουλάχιστον σήμερα ένα σημείο συναίνεσης, προσερχόμενοι στα εκλογικά κέντρα για να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές, συνοδευόμενοι από τους σκύλους, τις γάτες, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα άλογά τους.

Η αρχή έγινε το πρωί όταν ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πήγε να ψηφίσει έχοντας μαζί τον σκύλο του, τον Ντίλιν. Ανήρτησε στο twitter μια φωτογραφία με το κατοικίδιο του, με το hashtag #DogsAtPollingStations («Σκυλιά στα εκλογικά κέντρα»).

Το hashtag, με την βρετανική σημαία και εικονίδιο σκύλου, μοναδικό για την περίσταση, ήταν το απόγευμα το δεύτερο δημοφιλέστερο hashtag στο twitter του Ηνωμένου Βασιλείου, με αρκετές δεκάδες χιλιάδες αναρτήσεις.

«Ξεχάστε την πολιτική, αυτός είναι ο πραγματικός λόγος για να συνδεθείτε σήμερα στο Twitter #DogsAtPollingStations», έγραψε μια ψηφοφόρος σε μια ανάρτηση που έγινε viral, με μια φωτογραφία του Γκόλντεν Ριτρίβερ της.

Συχνά υπό βροχή, τα βρετανικά σκυλάκια εμφανίζονται να περιμένουν τους ιδιοκτήτες τους στην έξοδο των εκλογικών κέντρων. Κάποια ντυμένα με χριστουγεννιάτικα πουλόβερ ή ζεστά ρούχα, για λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, στις πρώτες βρετανικές βουλευτικές εκλογές μετά το 1974 που διεξάγονται χειμώνα.

Άλλα δημόσια πρόσωπα πήγαν να ψηφίσουν μαζί με το ζώο με το οποίο μοιράζονται τη ζωή τους.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν ανήρτησε ένα βίντεο με τον σκύλο του, τον Λούνα, προτρέποντας τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν. Ο υποψήφιος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Εντ Ντέιβι δημοσίευσε μια φωτογραφία του ινδικού χοιριδίου του, δίπλα στην κίτρινη κονκάρδα του κόμματός του.

Στην νότια Αγγλία, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν ψηφοφόρους να πηγαίνουν έφιπποι στα εκλογικά κέντρα, ενώ βρετανικά εκλογικά τμήματα επισκέφθηκαν δύο τάρανδοι.

