Κέρδισε το λαχείο και μετά ανακάλυψε δοχείο με 2.500 νομίσματα αντίκες

Το ρητό «αν έχει τύχη διάβαινε» επιβεβαιώνει ο Rathnakaran Pillai, καθώς το 2018 κέρδισε 800.000 δολάρια στο λαχείο στην Ινδία και τώρα βρήκε ένα δοχείο που περιείχε 2500 νομίσματα αντίκες 100 ετών.

Συγκεκριμένα αγόρασε ένα οικόπεδο στο Kilimanoor και σκάβοντας ανακάλυψε το δοχείο με τα νομίσματα.

Ο Pillai ειδοποίησε γρήγορα τις αρχές για την απίστευτη ανακάλυψη του. Ο θησαυρός θα σταλεί σε ένα εργαστήριο που θα καθαριστεί, καθώς τα περισσότερα κέρματα έχουν γίνει πράσινα από την οξείδωση.

Η αξία τους θα αξιολογηθεί από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα νομίσματα προέρχονταν από το βασίλειο του Travancore, ο οποίος κυβέρνησε τη νότια Κεράλα για εκατοντάδες χρόνια.

Ζυγίζοντας περισσότερα από 20 κιλά, τα κέρματα κόπηκαν σε ασήμι, χαλκό και χρυσό και πιστεύεται ότι είναι περίπου 100 ετών. Το νόμισμα χρησιμοποιήθηκε προτού η Ινδία να εισάγει το δικό της το 1949.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να του δώσει ανταμοιβή για τη μετατροπή των παλαιών νομισμάτων.

One man has all the world’s luck: “Lottery winner from Kerala tills land bought from gains, discovers buried treasure” https://t.co/yrKhtgdLwS

— Shivam Vij (@DilliDurAst) December 6, 2019