Την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε η Νάνσι Πελόζι

Πυκνώνουν τα σύννεφα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθώς πριν από λίγο η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι έδωσε εντολή σήμερα, να προχωρήσει η διαδικασία της μομφής εναντίον του.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters, οι Δημοκρατικοί ανοίγουν τον δρόμο για την αποπομπή του προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με ειδικούς η απόφαση της Πελόζι σημαίνει ότι η διαδικασία θα γίνει μέσα στο 2019 καθώς «υπάρχουν επαρκή στοιχεία».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Στέφανι Γκισάμα, σε δηλώσεις της απάντησε στην ανακοίνωση του Νάνσι Πελόζι, ότι θα ζητήσει από την Δικαστική Επιτροπή, να προχωρήσει η διαδικασία μομφής εναντίον του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι «προσβλέπουμε σε δίκαιη δίκη στη Γερουσία».

Η Πελόζι είπε ακόμα ότι από τους ερευνητές έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν ότι ο Τραμπ έκανε κατάχρηση εξουσίας για δικά του πολιτικά οφέλη και έτσι καταπάτησε τον όρκο του στο Σύνταγμα.

Ουσιαστικά, η Πελόζι ανοίγει το δρόμο για την παραπομπή του Τραμπ για την υπόθεση «εκβίασης» του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να ξαναεκλεγεί Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ κατηγορείται ότι με τον τρόπο του εκβίασε την Ουκρανία, ώστε να βοηθήσει στον εντοπισμό επιβλαβών πληροφοριών σε βάρος πολιτικών του αντιπάλων.

House Speaker Nancy Pelosi announced that she has instructed House Democrats to draw up articles of impeachment of President Donald Trump, saying he had abused his power. https://t.co/yMg0trXApo pic.twitter.com/d1uC550pIX — ABC News (@ABC) December 5, 2019

Η πρώτη αντίδραση του Ντόναλτ Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για την απόφαση της Νάνσι Πελόζι μέσω του προσφιλούς του κοινωνικού δικτύου του Twitter. Εκεί έγραψε ότι «Οι Δημοκρατικοί που έχουν συνηθίσει να μην κάνουν τίποτα κρατούν δέσμια τη χώρα με την υπόθεση της παραπομπής μου για την οποία δεν έχουν στοιχεία. Τους προκαλώ να προχωρήσουν την διαδικασία γρήγορα ώστε να υπάρξει μία δίκαιη δίκη στην Γερουσία».

Και προσέθεσε ότι: «Θα καταθέσουν όλοι, οι Μπαιντεν, η Πελόζι και πολλοί άλλοι και εκεί θα αποδειχθεί πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημά μας. Εκλέχθηκα για να καθαρίσω τον βούρκο. Και αυτό θα κάνω».

Και τελείωσε λέγοντας: «Θα νικήσουμε».

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Δεκεμβρίου 2019

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Δεκεμβρίου 2019

The Do Nothing, Radical Left Democrats have just announced that they are going to seek to Impeach me over NOTHING. They already gave up on the ridiculous Mueller “stuff,” so now they hang their hats on two totally appropriate (perfect) phone calls with the Ukrainian President.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Δεκεμβρίου 2019

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Δεκεμβρίου 2019

Τρεις συνταγματολόγοι υπέρ της παραπομπής Τραμπ

Τρεις συνταγματολόγοι εκτίμησαν χθες Τετάρτη ότι η έρευνα για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι δικαιολογημένη, ακόμη και απαραίτητη για την προστασία της Δημοκρατίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς, που τους κατηγόρησαν για μεροληψία.

Οι τρεις ειδικοί τους οποίους κάλεσαν οι Δημοκρατικοί, που έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να καταθέσουν στο Κογκρέσο τόνισαν ότι οι ενέργειες του Τραμπ δικαιολογούν την αποπομπή του από το αξίωμα του προέδρου, κάτι στο οποίο διαφώνησε ο τέταρτος συνταγματολόγος που είχε κληθεί από τους Ρεπουμπλικάνους.

Ο τέταρτος επεσήμανε ότι οι πράξεις του Αμερικανού προέδρου ήταν λανθασμένες, αλλά δεν δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας για την παραπομπή του, εκτιμώντας εξάλλου ότι δεν υπάρχουν επαρκείς «αποδείξεις».

Η έρευνα με στόχο την παραπομπή του Τραμπ εισήλθε χθες σε νέο στάδιο, στην επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων η οποία διαβουλεύθηκε δημόσια με τους τέσσερις συνταγματολόγους για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Ο ίδιος ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατήγγειλε για μία ακόμη φορά χθες τη «φάρσα» των Δημοκρατικών, η οποία είναι «κακή» για τη χώρα.

Την ίδια ώρα οι βουλευτές ξεκινούσαν μια νομική συζήτηση για να καθορίσουν αν η συμπεριφορά του Τραμπ εντάσσεται σε μία από τις αιτίες για αποπομπή ενός προέδρου, όπως αυτές αναφέρονται στο αμερικανικό Σύνταγμα: «προδοσία, διαφθορά ή άλλα σοβαρά εγκλήματα».

Χωρίς να διστάσουν οι τρεις συνταγματολόγοι που είχαν καλέσει οι Δημοκρατικοί απάντησαν θετικά, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Αν δεν μπορούμε να παραπέμψουμε έναν πρόεδρο που εκμεταλλεύεται την εξουσία του για προσωπικούς σκοπούς, δεν ζούμε πλέον σε δημοκρατία, ζούμε σε μοναρχία ή δικτατορία», εκτίμησε ο Νόα Φέλντμαν συνταγματολόγους του Χάρβαρντ.

«Αν το Κογκρέσο δεν τον αποπέμψει, τότε η διαδικασία θα έχει χάσει το νόημά της, όπως και όλες οι συνταγματικές εγγυήσεις που έχουν στόχο να εμποδίσουν την εγκαθίδρυση ενός βασιλιά στο αμερικανικό έδαφος», σημείωσε ο Μάικλ Γκέρχαρντ, του πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας.

Η Πάμελα Κάρλαν, του Στάνφορντ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι διέπραξε «σοβαρή κατάχρηση εξουσίας» ζητώντας από μία ξένη χώρα να τον βοηθήσει να κερδίσει τις εκλογές. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το αμερικανικό Σύνταγμα δεν δίνει στον πρόεδρο απόλυτες εξουσίες, όπως αυτές ενός βασιλιά.

Ωστόσο ο συνταγματολόγος των Ρεπουμπλικάνων, ο Τζόναθαν Τέρλι του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον, διαφώνησε, τονίζοντας την απουσία «άμεσων αποδείξεων» εναντίον του προέδρου και τη «βιασύνη» των Δημοκρατικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «αποτελεί συνεχή απειλή για το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία μας», κατήγγειλε ο Δημοκρατικός Τζέρι Νάντλερ επικεφαλής της επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων, έπειτα από οκτώ ώρες ακροάσεων.