Ταξίδευε με μια… ανενεργή οβίδα στις αποσκευές του

Ο σιδηροδρομικός σταθμός Gare du Nord στο Παρίσι εκκενώθηκε μερικώς και για σύντομο χρονικό διάστημα νωρίς το βράδυ της Παρασκευής έπειτα από τον εντοπισμό μιας αδρανούς οβίδας που βρέθηκε μέσα στο σάκο ενός ταξιδιώτη, ο οποίος και συνελήφθη, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Ο άνδρας που ελέγχθηκε τυχαία από αστυνομικούς στον σιδηροδρομικό σταθμό, είχε στην κατοχή του ένα «αδρανές πυρομαχικό» το οποίου παρέδωσε στους αστυνομικούς, δήλωσε μια πηγή της αστυνομίας. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην έρευνα, ο άνδρας είναι στρατιώτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η ανακάλυψη αυτής της οβίδας μέσα στην αποσκευή του ταξιδιώτη οδήγησε στην σύλληψή του και σε «μερική εκκένωση» του σταθμού για λόγους ασφαλείας.

Φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, που εξυπηρετεί καθημερινά 700.000 ταξιδιώτες.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και έληξε περίπου στις 22:10 ώρα Ελλάδας.

#BREAKING Paris’s Gard du Nord train station has been evacuated following the discovery of a suspicious package. pic.twitter.com/qa2eYoy56p

— Dylan Hayward (@DylanHayward94) 29 Νοεμβρίου 2019