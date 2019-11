Συναγερμός στη Χάγη για επίθεση με μαχαίρι και τραυματίες: Οι πρώτες εικόνες

Συναγερμός σήμανε σήμερα 29 Νοεμβρίου στη Χάγη, καθώς σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την ολλανδική αστυνομία, σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι σε κεντρικό δρόμο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας στη Χάγη, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Σύμφωνα με ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε γύρω στις 19.45, τοπική ώρα. Πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή, στο κέντρο της πόλης, σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους.

#BREAKING Update : Video of the scene of a stabbing in Grote Marktstraat in the centre of the Hague, Netherlands . Multiple people have been stabbed.#GroteMarktstraat #Netherlandspic.twitter.com/9GPcYIjvve — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) November 29, 2019

«Επεισόδιο με μαχαίρωμα με πολλούς τραυματίες στην οδό Γκρότε Μαρκτ της Χάγης. Οι υπηρεσίες επειγόντων βρίσκονται επί τόπου», ανέφερε στο Twitter η αστυνομία. Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται ασθενοφόρα και περιπολικά, ενώ αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περαστικούς.

Σύμφωνα με τοπικούς ειδησεογραφικούς ιστοτόπους, ο δράστης έχει συλληφθεί. Η περιοχή όπου σημειώθηκε το επεισόδιο είναι πολυσύχναστη και σήμερα έβριθε από κόσμο, λόγω των εκπτώσεων της Black Friday.

The Hague now. 3 people stabbed in Spui (main shopping street). Police is still looking for the man. #DenHaag #TheHague pic.twitter.com/hHDvWKKlHl — silvia girardi (@ssilviagirardi) November 29, 2019

Το περιστατικό έρχεται στο φως της δημοσιότητας λίγες ώρες μετά από την τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο.

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack.pic.twitter.com/lSXvUrU8v3 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019