Brexit: Η βασίλισσα Ελισάβετ έδωσε τη συγκατάθεσή της για πρόωρες εκλογές

Ο Μπόρις Τζόνσον συναντήθηκε σήμερα 6 Νοεμβρίου με την βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία συμφώνησε να προχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία σε πρόωρες εκλογές.

Τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Νοεμβρίου, το βρετανικό Κοινοβούλιο ανακοίνωσε την διακοπή των εργασιών και την διάλυσή του.

Η ανακοίνωση έγινε 25 ημέρες πριν από τις επικείμενες γενικές εκλογές.

Parliament has now officially dissolved in the lead-up to the general election.

Wondering what's been accomplished? Read our guide to what MPs did in the three weeks and two days since the State Opening that began this session: https://t.co/6ED4BkmhMy

— UK House of Commons (@HouseofCommons) November 6, 2019