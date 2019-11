Επίθεση ενόπλων σε φυλάκιο στο Τατζικιστάν, δεκαεπτά νεκροί

Είκοσι ένοπλοι μασκοφόροι εξαπέλυσαν σήμερα το πρωί επίθεση στο φυλάκιο Ισκαμπόντ, στα σύνορα του Τατζικιστάν με το Ουζμπεκιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 εξ αυτών αλλά και δύο Τατζίκοι, στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Ακόμα πέντε από τους επιτθέμενους συνελήφθησαν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, «μια ένοπλη ομάδα 20 μασκοφόρων, που χρησιμοποίησε πυροβόλα όπλα, επιτέθηκε στο συνοριακό φυλάκιο υπ’ αριθμόν 4 “Ισκαμπόντ” μιας στρατιωτικής μονάδας του Σουλταναμπάντ στα σύνορα με το Ουζμπεκιστάν, 60 χιλιόμετρα από τη Ντουσαμπέ», ανέφερε το γραφείο Τύπου της Κρατικής Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Τατζικιστάν, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δράστες άρπαξαν πέντε τουφέκια εφόδου. «Κατόπιν επιχείρησης των ειδικών δυνάμεων, 15 μέλη της ένοπλης ομάδας εγκληματιών σκοτώθηκαν, άλλα πέντε συνελήφθησαν. Ένας συνοριοφύλακας και ένας αστυνομικός σκοτώθηκαν στην ανταλλαγή πυρών».

Οι ταυτότητες και τα κίνητρα των δραστών δεν έχουν εξακριβωθεί.

Διενεργείται έρευνα για την υπόθεση.

#JUSTIN #Tajikistan:

17 soldiers were killed in an overnight shootout at an outpost on the Tajik-Uzbek border that was attacked by 20+ armed men wearing masks, five attackers were captured.

Tajik authorities said on Wednesday.#Uzbekistan #lka pic.twitter.com/ssxWb09Xv7

— JBC Breaking|News™ (@JBCBreaking) November 6, 2019