Ντόναλντ Τραμπ: «Αποκαλύψτε την ταυτότητα του προστατευόμενου μάρτυρα»

Να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, που προκάλεσε την έρευνα της Βουλής των Αντιπροσώπων σε βάρος του Αμερικανού προέδρου με το ερώτημα της παραπομπής ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντως, δικηγόρος του μάρτυρα υποστήριξε ότι ο πελάτης του είναι έτοιμος να απαντήσει «γραπτώς και ενόρκως» στις ερωτήσεις που θα του θέσουν οι Ρεπουμπλικάνοι.

«Ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος κάνει τόσο λάθος που θα πρέπει να βγει από τη σκιά. Τα κίβδηλα μέσα ενημέρωσης ξέρουν ποιος είναι αλλά, επειδή είναι στην υπηρεσία των Δημοκρατικών, δεν θέλουν να το πουν», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Αποκαλύψτε ποιος είναι και βάλτε τέλος στην απάτη της παραπομπής», πρόσθεσε.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Νοεμβρίου 2019