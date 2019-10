Βίντεο από ταραχές με μετανάστες σε κέντρο κράτησης της Μάλτας

Μια ομάδα μεταναστών αποπειράθηκε να δραπετεύσει από ένα κέντρο κράτησης στη Μάλτα, πυρπολώντας τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα και τραυματίζοντας έναν αστυνομικό.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Χαλ Φαρ, κοντά στο αεροδρόμιο της Μάλτας. Οι μετανάστες έβαλαν φωτιά σε δωμάτια και αυτοκίνητα του προσωπικού, με αποτέλεσμα να πάρουν στα χέρια τους για λίγη ώρα τον έλεγχο του κέντρου.

Η εξέγερση κατεστάλη τις πρωινές ώρες της Δευτέρας μετά την επέμβαση ειδικών μονάδων της αστυνομίας της Μάλτας, όπως αναφέρει το RT.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνονται στιγμές από τα επεισόδια με αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες και τους μετανάστες οργισμένους.

Records of acts of violence inside #hal_far open centre south of #valetta. Sources inside the centre told me that this occurred due to #police violence against some #migrants @InfoMigrants_ar #UNHCR #Malta pic.twitter.com/nkteWfiaMQ

— Sharif Bibi (@sharifbibi) October 21, 2019