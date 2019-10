Απίστευτος διαγωνισμός από πορνοστάρ – Τι προσφέρει στον νικητή

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους… οπαδούς των ερωτικών ταινιών και ειδικά αυτών στις οποίες πρωταγωνιστεί η Jesse Rhodes.

Η πασίγνωστη πορνοστάρ Jesse Rhodes που είναι νούμερο 30 στο PornHub (με ανοδικές τάσεις), καθώς τα videos της έχουν ξεπεράσει τα 400 εκατομμύρια προβολές, ανακοίνωσε πως διεξάγει διαγωνισμό, προσφέροντας στον νικητή την ευκαιρία να κοιμηθεί μαζί της.

Την είδηση αυτή, την έβγαλε η ίδια απαντώντας στο Reddit AMA (ask me anything), όπου κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 6.000 σχόλια και ερωτήσεις, απαντώντας σε εκατοντάδες από αυτά.

Σε ένα μάλιστα, ένας τύπος την ρώτησε αν θα κοιμόταν με έναν fan της για να του εκπληρώσει την φαντασίωση. Τότε εκείνη πέταξε την… βόμβα, απαντώντας θετικά, λέγοντας πως μέσω του προσωπικού private λογαριασμό διεξάγει διαγωνισμό, προσφέροντας στον νικητή την ευκαιρία να κοιμηθεί μαζί της.



Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, μετά επικράτησε χαμός και αν λογικά οι συμμετοχές πρέπει να είναι αρκετές.