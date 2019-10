Σε πλήρη εξέλιξη οι τουρκικές αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία που ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ταγίπ Ερντογάν.

Εκτός από τους αρχικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τουρκικά στρατεύματα εισήλθαν στην συριακή μεθοριακή πόλη Τελ Αμπιάντ και συγκρούονται με μαχητές των SDF στη βορειοανατολική Συρία, κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της χερσαίας φάσης της επίθεσης ανατολικά του Ευφράτη, με την εισβολή Τούρκων στρατιωτών υποστηριζόμενων από εφεδρικές δυνάμεις Σύρων ανταρτών , από τουλάχιστον τρία σημεία της συνοριακής γραμμής.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı https://t.co/lxH5dbSNzV pic.twitter.com/lonHgOhZ6I — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 9, 2019

«Οι ηρωικές ένοπλες δυνάμεις μας και ο Εθνικός Συριακός Στρατός (Σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα) άρχισαν τη χερσαία φάση της επιχείρησης», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Σφοδρές συγκρούσεις - Νεκροί άμαχοι, χιλιάδες εκτοπισμένοι

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, συγκρούονται κατά μήκος των συρο-τουρκικών συνόρων με τον τουρκικό στρατό, ο οποίος βομβαρδίζει θέσεις Κούρδων μαχητών (του YPG, των Μονάδων Προστασίας του Λαού, οι Κούρδοι πολιτοφύλακες και του PKK) σε βάθος ακόμα και 30 χλμ ανατολικά του Ευφράτη.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019



Ο εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων Μουσταφά Μπαλί με tweet του είπε πως ο τουρκικός στρατός βομβάρδισε την πόλη Κομπάνι στη βορειοανατολική Συρία.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της τουρκικής επίθεσης ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSDH).

Μεταξύ των θυμάτων, δύο σκοτώθηκαν από πυρά πυροβολικού ενάντια στην πόλη Καμισλί, μια πόλη ο πληθυσμός της οποίας είναι κυρίως Κούρδοι, ανέφερε το Παρατηρητήριο.

On the outskirts of #RasAlAin earlier following Turkish bombardment of the town. We are the only US network here in #syria . pic.twitter.com/BT9Fh5PCzG — Clarissa Ward (@clarissaward) October 9, 2019

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ως τώρα 181 στόχους στη Συρία

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έπληξαν συνολικά 181 στόχους -θέσεις κούρδων ανταρτών- διεξάγοντας αεροπορικές επιδρομές και πλήγματα με πυροβολικό, από την έναρξη της επιχείρησής τους στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αργά το βράδυ χθες Τετάρτη.

Η συμμαχία υπό κουρδική ηγεσία η οποία ελέγχει τη βορειοανατολική Συρία κατήγγειλε ότι αεροπορικός βομβαρδισμός της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας που εξαπολύθηκε χθες Τετάρτη έπληξε φυλακή όπου κρατούνται τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ).

#Breaking A civilian killed (Kurdish), two injured (Christian civilians) in al-Basheriyah, in the Turkish indiscriminate bombardment on civilian neighborhoods of the city of #Qamishli.

Northeastern #Syria pic.twitter.com/hZLN0vF60Q — NORTH PRESS AGENCY (@NPA_SY) October 9, 2019

«Μια από τις φυλακές όπου κρατούνται μέλη του ΙΚ επλήγη από τουρκική αεροπορική επιδρομή», ανέφεραν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) μέσω Twitter, χωρίς να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.

Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Η Άγκυρα ενημέρωσε τη Δαμασκό για την επιχείρησή της στη Συρία

Η Τουρκία έστειλε διπλωματική νότα στο προξενείο της Συρίας στην Κωνσταντινούπολη για να ενημερώσει τη Δαμασκό για την διασυνοριακή επιχείρησή της στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήμερα, λίγο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης της Άγκυρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αλγερία, ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι η επιχείρηση της Τουρκίας βασίζεται στα δικαιώματά της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και πρόσθεσε ότι η 'Αγκυρα είχε ενημερώσει όλους τους αναγκαίους παράγοντες, ανάμεσά τους τον ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ.

Διεθνείς καταδίκες για την εισβολή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης που εξαπέλυσε η Τουρκία στη βόρεια Συρία εναντίον των κουρδικών δυνάμεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρει ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας είναι μια «κακή ιδέα».

Bisheriya neighbourhood- Qamishli pic.twitter.com/xZ1Mm5CcgJ — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

ΟΗΕ

Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας σήμερα Πέμπτη για την τουρκική επιχείρηση στη Συρία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών αύριο Πέμπτη, ανέφεραν διπλωμάτες, έπειτα από την έναρξη της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Η συνάντηση ζητήθηκε από τα πέντε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο, τόνισαν οι διπλωμάτες.

A new video from Qamishlo where homes in residential neighborhood of Bashiria was hit. This is where Kurds and Syriac Christians live together pic.twitter.com/m284freqSQ — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 9, 2019

Ευρωπαϊκή Ένωση

«Καλούμε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία. Δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα» υπογράμμισε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μιλώντας σε ευρωβουλευτές ενόψει της συνόδου κορυφής και σημείωσε ότι η Τουρκία δε θα πρέπει να περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσει για τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας». «Η μόνη βιώσιμη λύση είναι μια πολιτική μετάβαση», επανέλαβε ο Γιούνκερ. Με κοινό ανακοινωθέν των 28 κρατών μελών, η «Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σταματήσει την μονομερή στρατιωτική δράση», σημειώνοντας πως «δεν θα χορηγήσει βοήθεια για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη σε περιοχές όπου τα δικαιώματα των τοπικών πληθυσμών αγνοούνται».

ΗΠΑ

«Σήμερα το πρωί, η Τουρκία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, εισέβαλε στη Συρία. Οι ΗΠΑ δεν επιδοκιμάζουν αυτήν την επίθεση και το κατέστησαν σαφές στην Τουρκία ότι αυτή η επιχείρηση είναι μια κακή ιδέα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. Το αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τον πρόεδρο της Τουρκίας να πληρώσει «πολύ ακριβά» την επίθεσή του στη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προειδοποίησε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Ρωσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον κάλεσε να σταθμίσει λεπτομερώς την κατάσταση ώστε να μη βλάψει τις προσπάθειες για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης.

ΝΑΤΟ

«Βασίζομαι στην Τουρκία ότι θα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να διασφαλίσει ότι η πρόοδος που έχουμε σημειώσει στον αγώνα κατά του Ισλαμικού Κράτους δεν θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ. Σημειώνοντας ότι έχει ενημερωθεί για τις εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις, είπε ότι ζήτησε από την Τουρκία να «εξασφαλίσει ότι κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να αναλάβει στη βόρεια Συρία να είναι ανάλογη και μετριασμένη».

Civilians all over the border of #Syria #Turkey in Kobane, Tal Abyad, Sarekaniye, Qamislo, Derik, Darbasiyê are scared and a wave of displacement started. pic.twitter.com/yczxawXotz — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Ευρωπαϊκές χώρες

«Η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο οριστικοποιούν μια κοινή δήλωση, η οποία με εξαιρετικά σαφή τρόπο θα καταδικάζει έντονα» την επίθεση, ανακοίνωσε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αμελί ντε Μοντσαλίν.

«Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει την επίθεσή της και να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ασφάλειάς της με ειρηνικό τρόπο», καθώς η επιχείρηση «ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή και να προκαλέσει αναβίωση του Ισλαμικού Κράτους», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ εξέφρασε τις «έντονες ανησυχίες του» για την τουρκική επίθεση. «Αυτό ριψοκινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή, επιδεινώνοντας τα δεινά των ανθρώπων και υπονομεύει την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά του Ισλαμικού Κράτους, που πρέπει να είναι η συλλογική μας εστίαση», δήλωσε Ράαμπ.

«Οι μονομερείς ενέργειες μπορεί να βλάψουν όσα επιτεύχθηκαν στην καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής (...) και να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στο πεδίο», προειδοποίησε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Στεφ Μπλοκ γνωστοποίησε ότι κάλεσε για εξηγήσεις τον Τούρκο πρεσβευτή μετά την έναρξη της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης και προειδοποίησε πως η επιχείρηση αυτή θα «εμποδίσει την μάχη εναντίον του Ισλαμικού Κράτους».

«Οι ενέργειες της Τουρκίας είναι ανεύθυνες και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Γέπε Κόφοντ εξέφρασε σε tweet του «την έντονη ανησυχία του για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια θλιβερή και λάθος απόφαση που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αμάχους και στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους».

Ιράν

Αντιδρώντας στην τουρκική εισβολή στη Συρία, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Αλί Λαριτζανί ακύρωσε μια προγραμματισμένη του επίσκεψη στην Τουρκία, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε την τουρκική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη το υπουργείο Εξωτερικών. Στην ανακοίνωση του υπουργείου εκφράζεται η ανησυχία του βασιλείου για την εισβολή η οποία χαρακτηρίζεται ως απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη. Καταδίκη της τουρκικής επιχείρησης εξέδωσαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αίγυπτος

Το Κάιρο καταδίκασε την τουρκική εισβολή χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη και θρασύτατη επιθετική ενέργεια», ζητώντας παράλληλα την έκτακτη συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου.

Ιράκ

Ο Ιρακινός πρόεδρος Μπαρχάμ Σαλίχ με ανάρτησή του στο Twitter καταδίκασε την τουρκική εισβολή, τονίζοντας ότι τζιχαντιστές θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση.