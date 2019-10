Ξεκίνησε η εισβολή των Τούρκων στη Συρία με την ονομασία «Πηγή Ειρήνης»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως άρχισε η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε πως μια νέα τουρκική στρατιωτική επιχείρηση άρχισε στη βορειοανατολική Συρία εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων της Συρίας Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG).

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και ο Συριακός Εθνικός Στρατός (σύροι αντάρτες που υποστηρίζονται από την Άγκυρα) άρχισαν την επιχείρηση "Πηγή Ειρήνης" στη βόρεια Συρία», δήλωσε ο Ερντογάν μέσω του Twitter.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, γνωστοποίησαν ότι τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την περιοχή τους στο βορειoανατολικό τμήμα, προκαλώντας «τεράστιο πανικό μεταξύ των πολιτών».

«Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον κατοικημένων περιοχών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Tύπου των SDF Μουσταφά Μπαλί στο Twitter.

Κρατικά ΜΜΕ της Συρίας και ένας αξιωματούχος των Κούρδων έκαναν γνωστό ότι τα αεροπορικά πλήγματα στοχοθέτησαν την πόλη Ρας αλ Άιν, στη βορειοανατολική Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Επιπλέον, οι SDF ζήτησαν από τις ΗΠΑ και τις δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού να ορίσουν μια «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» για να σταματήσουν τις τουρκικές επιθέσεις στη βορειοανατολική Συρία.

«Οι SDF έδειξαν καλή πίστη στη συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία για έναν μηχανισμό ασφαλείας. Αυτό άφησε τους ανθρώπους μας ανυπεράσπιστους» τονίζουν.

Σύμφωνα με πηγή από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, τουρκικά πυροβόλα Χόβιτσερ άρχισαν να πλήττουν βάσεις των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) και αποθήκες με πυρομαχικά.

