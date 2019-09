Σε δημοπρασία έργο του Banksy

Σε δημοπρασία βγαίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, από τον οίκο Bonhams, ένα από τα πρώτα έργα του Banksy.

Στο «Turbo Zone Truck (Laugh now but one day will be in charge)» ο Βρετανός καλλιτέχνης δρόμου και ακτιβιστής έχει ζωγραφίσει το εξωτερικό ενός φορτηγού Volvo. Το έργο αναμένεται να πουληθεί στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Το 1999 ο Banksy προσκλήθηκε στη νότια Ισπανία να ζωγραφίσει το φορτηγό ενόψει ενός πάρτι σε αποθήκη για τους εορτασμούς της χιλιετίας. Κατά τη διάρκεια του πάρτι ο καλλιτέχνης πέρασε τις πρώτες στρώσεις και, τις επόμενες λίγες εβδομάδες, ολοκλήρωσε το έργο.

Τα χρόνια που ακολούθησαν το συγκεκριμένο φορτηγό Volvo συμμετείχε σε διεθνή τουρνέ του Turbozone Circus, ενός τσίρκου φημισμένου για τα θεάματα με πυροτεχνήματα.