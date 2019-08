Πυροβολισμοί σε εμπορικό στο Τέξας: 21χρονος φέρεται να είναι ο δράστης

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο NBC οι τραυματίες στο Τέξας είναι τουλάχιστον 18. Οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν για σύλληψη ενός 21χρονου άνδρα. Το δίκτυο KTSM9 News έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία και ισχυρίζεται πως είναι επιβεβαιωμένη εικόνα του δράστη. Ένας λευκός άνδρας κρατά όπλο και να είναι έτοιμος να πυροβολήσει.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl

— KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019