Καμία δίωξη σε βάρος αστυνομικού που κατηγορείται ότι σκότωσε αφροαμερικανό πολίτη στη Νέα Υόρκη

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποφάσισε να μην ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος του αστυνομικού Ντάνιελ Πανταλίο που κατηγορείται ότι σκότωσε, προκαλώντας του ασφυξία, έναν μαύρο άνδρα, κατά τη διάρκεια μιας βίαιης προσαγωγής τον Ιούλιο του 2014 στη Νέα Υόρκη.

Μια εκτενής έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν κατέληξε στο να καθορίσει οριστικά εάν ο αστυνομικός με δόλο υιοθέτησε ανάρμοστη συμπεριφορά, ένα «απαραίτητο στοιχείο» για την άσκηση ποινικών διώξεων εξήγησε ένας αξιωματούχος του υπουργείου σε μια ενημέρωση στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ έλαβε την τελική απόφαση να μην ασκηθεί δίωξη, τασσόμενος στο πλευρό των ομοσπονδιακών εισαγγελέων του Μπρούκλιν, σε αντίθεση, ωστόσο, με το τμήμα πολιτικών δικαιωμάτων του υπουργείου, που ήθελε την ποινική δίωξη σε βάρος του αστυνομικού.

Στις 17 Ιούλιου του 2014, αστυνομικοί έριξαν με τη βία στο έδαφος τον 43χρονο Έρικ Γκάρνερ, τον οποίο υποπτεύονταν ότι πωλούσε παράνομα τσιγάρα στον δρόμο, σε μια συνοικία του Στέιτεν Άιλαντ.

Παχύσαρκος και ασθματικός, ο Γκάρνερ, αντιστάθηκε στη σύλληψη, όμως δεν ήταν οπλισμένος. Έχασε τις αισθήσεις του, την ώρα που πέντε αστυνομικοί προσπαθούσαν να του φορέσουν χειροπέδες, προτού τελικά καταλήξει.

Τα πλάνα της σύλληψης, τα οποία τράβηξε ένας περαστικός και ανήρτησε στο Διαδίκτυο λίγο μετά, έκαναν τον γύρο του κόσμου και προκάλεσαν την κατακραυγή. Στο βίντεο ακούγεται ο Έρικ Γκάρνερ να επαναλαμβάνει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» (I can't breathe).

Ο θάνατός του, που χαρακτηρίστηκε ανθρωποκτονία από τον ιατροδικαστή, γιγάντωσε το κίνημα, που τότε έκανε τα πρώτα του βήματα, «Black Lives Matter», που κατήγγειλε την αστυνομική βία εναντίον των άοπλων μαύρων ανδρών.

Ο Ντάνιελ Πανταλίο, που παραμένει στο σώμα, αν δεν βρίσκεται πλέον στο πεδίο, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας πειθαρχικής διαδικασίας τον Μάιο και τον Ιούνιο, ωστόσο επρόκειτο για μια εσωτερική έρευνα της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Ο αστυνομικός κινδυνεύει, στη χειρότερη περίπτωση, με απόλυση.

Κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας, οι δικηγόροι του Ντάνιελ Πανταλίο υποστήριξαν ότι ο θάνατος του θύματος δεν οφειλόταν σε ασφυξία, αλλά στην εξασθενημένη υγεία του Έρικ Γκάρνερ.

