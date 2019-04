Μακελειό στη Σρι Λάνκα: Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον βομβιστή αυτοκτονίας

Τις κινήσεις ενός από τους βομβιστές αυτοκτονίας, που αιματοκύλησαν τη Σρι Λάνκα ανήμερα του Πάσχα των Καθολικών, κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας στην εκκλησία St Sebastian στο Negombo, λίγο πριν η έκρηξη συνταράξει το κτίσμα και σκορπίσει τον θάνατο.

Όπως μεταδίδει το Skynews, ο αρχιεπίσκοπος του Κολόμπο καρδινάλιος Malcolm Ranjith είπε πως τουλάχιστον 110 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην εν λόγω εκκλησία, στην πιο αιματηρή από τις επιθέσεις της Κυριακής που στοίχισαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 321 ανθρώπινες ζωές.

Το βίντεο, που προβάλλεται ευρέως στα μέσα ενημέρωσης της Σρι Λάνκα, ακολουθεί έναν νεαρό άνδρα με μούσι και σακίδιο πλάτης, να κινείται αρχικά έξω από την εκκλησία και στη συνέχεια να μπαίνει μέσα. Ο χώρος είναι κατάμεστος από πιστούς, καθώς η Κυριακή ήταν το Πάσχα των Καθολικών.

Το βίντεο σταματά λίγο πριν την έκρηξη.

Οι εικόνες μετά περιλαμβάνουν τους τοίχους γεμάτους αίματα, ξηλωμένη οροφή και ξεκολλημένα πόρτες και παράθυρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, όλες οι επιθέσεις έγιναν από βομβιστές αυτοκτονίας. Πριν λίγο την ευθύνη για τα χτυπήματα ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος, ενώ η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα έχει ρίξει την ευθύνη σε δύο τοπικές ισλαμιστικές ομάδες.

