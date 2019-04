Κατέρρευσε η οροφή της Παναγίας των Παρισίων από τη μεγάλη φωτιά

Η εμβληματική οροφή («βέλος») του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων κατέρρευσε ολοκληρωτικά από την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στην ιστορική εκκλησία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ένας εκπρόσωπος του ναού είπε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες όλος ο ξύλινος σκελετός, που χρονολογείται από το 19ο αιώνα από τη μία πλευρά και από τον 13ο από την άλλη. «Όλα καίγονται (...) δεν θα απομείνει τίποτα», είπε ο Αντρέ Φινό, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Όλα καταρρέουν», είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο, την ώρα που η στέγη φλεγόταν ακόμη.

Μετά την κατάρρευση του βέλους της εκκλησίας, ο αντιδήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, είπε ότι έχει ξεκινήσει μια «ιδιαίτερη αποστολή» για να σωθούν τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται στον ναό. Δίνεται επίσης προτεραιότητα στην ασφάλεια των τουριστών και των κατοίκων της περιοχής.

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη στέγη του καθεδρικού, όπου υπήρχαν σκαλωσιές λόγω των εργασιών συντήρησης που ήταν σε εξέλιξη, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκαν στο βέλος της εκκλησίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Τα κτίρια γύρω από την εκκλησία, στην καρδιά της πρωτεύουσας, έχουν εκκενωθεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, η αστυνομία αντιμετωπίζει το περιστατικό ως ατύχημα. Στην εκκλησία πραγματοποιούνται αυτήν την περίοδο εργασίες ανακαίνισης.

Περίπου 13 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τον εμβληματικό καθεδρικό ναό που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας για τους Καθολικούς που φέτος γιορτάζουν το Πάσχα στις 21 Απριλίου.

#NotreDame the Notre Dame Cathedral in Paris is on fire ! ???????????? pic.twitter.com/FdVffAGkgF

— Patrik (@kosicepatrik) April 15, 2019