Είναι παντρεμένοι 82 χρόνια κι έχουν μία «χρυσή» συμβουλή

Είναι παντρεμένοι 82 χρόνια και δείχνουν να απολαμβάνουν τον πολυετή γάμο τους. Ο λόγος για τους D.W Williams, 103 ετών και η Wilie Williams 100 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα.

Η κόρη τους και η εγγονής τους διοργάνωσαν ένα λαμπερό πάρτι για το ζευγάρι όπου είχαν δίπλα τους πολλά μέλη της οικογένειάς τους.

Η Willie είπε ότι δεν υπάρχουν μυστικά για να επιτύχει ο γάμος. «Απλώς να είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον» συνέστησε για έναν ευτυχισμένο έγγαμο βίο.

Επίσης, σύμφωνα με την εκπομπή Good Morning America, το ζευγάρι πιστεύει ότι το «κλειδί» είναι η καλή επικοινωνία. «Δεν διαφωνούμε και δεν μαλώνουμε. Αν έχουμε κάποια παρεξήγηση, τότε τη συζητάμε», λέει το ζευγάρι.

Το ζευγάρι αποκάλυψε ακόμα ότι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μαζί απολαμβάνοντας απλά πράγματα, όπως να βλέπουν τηλεόραση μαζί και να λύνουν σταυρόλεξα.

