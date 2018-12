Προσγείωσε αεροπλάνο σε αυτοκινητόδρομο για λόγους ανωτέρας… ανάγκης

Ένα απίστευτο περιστατικό κατέγραψε σε βίντεο μία οικογένεια σε αυτοκινητόδρομο στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ.

Ένας μαθητευόμενος πιλότος βρέθηκε μάλλον σε πολύ δύσκολη κατάσταση και προσγείωσε αναγκαστικά ένα μικρό Τσέσνα στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Όπως μετέδωσε η Daily Mail το μικρό αεροσκάφος παρουσίασε κάποια μηχανική βλάβη και ο πιλότος βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση σε μάθημά του να πρέπει να βρει λύση σε ένα άμεσο πρόβλημα.

Αυτό όμως που προξένησε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση στους αυτόπτες του περιστατικού ήταν ότι μόλις το αεροπλάνο σταμάτησε ο πιλότος βγήκε και αμέσως πήγε σε παρακείμενο χωράφι για να κάνει την ανάγκη του.

Το άγχος του φαίνεται ότι χτύπησε κόκκινο και μια πιθανότητα πρόσκρουσης τον έκανε να μην κρατιέται.

This small Cessna landed on a crowded I-20 W in Christmas traffic. He barely missed a few cars and landed perfectly. The two men inside said it was a student pilot’s first flight and they had engine failure. They were remarkably calm. The student was the first to exit the plane. pic.twitter.com/Rg9zchqbEk

— Fredie Carmichael (@DeveloperFredie) 22 Δεκεμβρίου 2018