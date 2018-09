«Γιατί καταδικάστηκα σε φυλάκιση 5.000 ετών»

Ο Rodney D Sieh, δημοσιογράφος και εκδότης της ημερήσιας εφημερίδας της Λιβερίας, FrontPageAfrica, περιγράφει με επιστολή του στο BBC την κατάσταση της δημοσιογραφίας στη Δυτική Αφρική.

Ο Rodney D Sieh έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 5.000 ετών επειδή δεν κατέβαλε αποζημίωση ύψους 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων που επιδικάστηκε σε πρώην υπουργό που μήνησε το έντυπο γιατί δημοσίευσε τα πορίσματα ενός κυβερνητικού ελέγχου.

«Είχαμε διαπιστώσει πως ένα κονδύλι ύψους 6 εκατ. δολαρίων που προοριζόταν για την καταπολέμηση επιδημίας δεν είχε καταγραφεί», αναφέρει.

«Το 2013 έμεινα τέσσερις μήνες στην περιβόητη φυλακή της Μονρόβια, όπου με πέταξαν σε ένα κελί μαζί με δολοφόνους, ένοπλους ληστές και μικροεγκληματίες. Η φυλακή που χτίστηκε στην πρωτεύουσα για να φιλοξενεί 200 τρόφιμους, έχει περισσότερους από 1.000. Περισσότεροι από τους μισούς κρατούνται χωρίς να έχουν δικαστεί. Θυμάμαι τον επικεφαλής της εγκατάστασης να προσπαθεί να με πείσει να δοκιμάσω το ημερήσιο μενού: ένα πιάτο φασόλια και ρύζι, χωρίς κρέας ή ψάρι - και σκουλήκια να περιφέρονται γύρω από το καρότσι που μετέφερε το φαγητό.

Η διεθνής κατακραυγή, οι μαζικές διαμαρτυρίες από υποστηρικτές και συμπατριώτες και μια έκκληση των New York Times ανάγκασε την κυβέρνηση της τότε πρωθυπουργού, Ellen Johnson Sirleaf να με βγάλει από τη φυλακή. Η δοκιμασία μου αποτελεί ένα μόνο παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι σε μια ήπειρο που συχνά κυριαρχείται από μια ελίτ που δεν της αρέσει η κριτική».

Μεγαλωμένος στην πρωτεύουσα της Λιβερίας και έχοντας βιώσει αναταραχές και πραξικόπημα, ο Rodney D Sieh αποφάσισε να γίνει δημοσιογράφος και να βαδίσει στα χνάρια του θείου του Albert Porte, «ένας πρωτοποριακός γραφιάς, σταυροφόρος και δημοσιογράφος που αντιστάθηκε σε ένα διεφθαρμένο σύστημα».

«Πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν την επιστροφή μου ως μια ευκαιρία για εκδίκηση»

Το 1990 ακολούθησε τον θείο του Kenneth Best στη Γκάμπια όπου ξεκίνησε την εφημερίδα Daily Observer.

Τέσσερα χρόνια αργότερα ακολούθησε η δικτατορία του Yahya Jammeh από τον οποίο μάλιστα κατάφερε να πάρει συνέντευξη. Ο 29χρονος τότε υπολοχαγός διέταξε την απέλαση του θείου του έπειτα από μια αμφιλεγόμενη συνέντευξη με τους New York Times, ενώ λίγο αργότερα στο στόχαστρο μπήκε και ο ίδιος. Χρειάστηκε να κρυφτεί για να προστατευθεί μέχρι να μπορέσει να φύγει από τη Γκάμπια με προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ όπου εργάστηκε σε αρκετές εφημερίδες πριν αποφασίσει να επιστρέψει στη γενέτειρά του και να ξεκινήσει την FrontPageAfrica.

«Γρήγορα συνειδητοποίησα πως η πατρίδα μου με χρειάζεται. Επέστρεψα στη Λιβερία το 2007 και δημιούργησα την έντυπη έκδοση της FrontPageAfrica. Πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν την επιστροφή μου ως μια ευκαιρία για εκδίκηση. Επέζησα από απόπειρες εμπρησμού στο γραφείο της εφημερίδας και ακολούθησε μια σειρά αγωγών, δυο εκ των οποίων με έστειλαν στη φυλακή. Η λειτουργία μας ημερήσιας εφημερίδας εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους, ακόμα κι όταν πρόκειται για θέματα όπως ο ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων, η πορνεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι προκλήσεις να φέρεις αυτές τις ιστορίες στο φως είναι τεράστιες. Οι δημοσιογράφοι παίρνουν ρίσκα για μικρή αμοιβή καθώς οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων δυσκολεύονται να πληρώσουν το προσωπικό και χρειάζεται να λειτουργούν γεννήτρια λόγω της ασταθούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διαφημίσεις αποτελούν το μεγαλύτερο έσοδο, αλλά η κυβέρνηση συχνά είναι ο μεγαλύτερος διαφημιστής και μπορεί να μποϊκοτάρει κάποιες εκδόσεις.

Στο πέρασμα των χρόνων έχω εργαστεί κάτω από πολλά καθεστώτα στη δυτική Αφρική, οπότε γνωρίζω από πρώτο χέρι πως οι αυταρχικοί ηγέτες εκφοβίζουν και υπονομεύουν τα ΜΜΕ. Αν υπέκυπτα θα ήμουν ένας από τους εκατοντάδες δημοσιογράφους στις ξεχασμένες σελίδες της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων. Αν είχα υποχωρήσει ίσως να εξακολουθούσα να εκτίω ποινή φυλάκισης 5.000 ετών για εγκληματική δυσφήμηση, έναν νόμο που σκοπεύω να πολεμήσω όσο ζω. Έχω φτάσει τόσο μακριά γιατί αρνούμαι να κάνω πίσω και αρνούμαι να τα παρατήσω».

Ο Rodney D Sieh είναι συγγραφέας του βιβλίου «Journalist on Trial - Fighting Corruption, Media Muzzling and a 5,000-Year Prison Sentence in Liberia» που κυκλοφορεί. Ένας μάχιμος δημοσιογράφος σε αποστολή που δεν διστάζει να έρθει σε αντιπαράθεση με καθεστώτα και κυβερνήσεις στην προσπάθειά του να ξεσκεπάσει την αλήθεια, να αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθεροτυπία.

«Ένας θρύλος της Λιβερίας και ένα μυστήριο για τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, ο Rodney Sieh είναι ο πιο αφοσιωμένος δημοσιογράφος που έχω γνωρίσει. Για τον Sieh, η δημοσιογραφία είναι μια πίστη που προσφέρει σωτηρία σε έναν κόσμο που την χρειάζεται επειγόντως και η ιστορία του δείχνει το υψηλό τίμημα του να ζεις χωρίς συμβιβασμούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και αναλύτρια των ΜΜΕ, Brooke Gladstone.