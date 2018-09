Πολεμικό παιχνίδι έπαιζε στον υπολογιστή, οι σφαίρες ακούγονταν όμως… στον πραγματικό κόσμο

Ένας γνωστός gamer αναγκάστηκε να διακόψει το stream στο κανάλι του στη δημοφιλή πλατφόρμα Twitch όταν το σκηνικό έξω από το σπίτι του άρχισε να παραμοιάζει με όσα εκτυλίσσονταν στην οθόνη.

Ο Dr DisRespect, όπως υπογράφει online o Guy Beahm, έπαιζε το πολεμικό «Call of Duty: Black Ops 4» με τη χαρακτηριστική περούκα και τα γυαλιά του, όπως και κάθε άλλη φορά δηλαδή.

Και τότε ακούστηκαν πυροβολισμοί! Εκείνος εγκατέλειψε άμεσα το παιχνίδι και πήγε να δει τι έγινε, γυρνώντας χωρίς τη χαρακτηριστική του περιβολή για να μας πει πως «πρέπει να διακόψω την αναμετάδοση αυτή τη στιγμή, κάποιος πυροβόλησε στο σπίτι μας», «αυτή είναι η δεύτερη βολή, κάποιος πυροβόλησε χθες στο γαμ… σπίτι μας και κάποιος τώρα»

The Doc and family appreciate everyone’s concerns and well wishes.

Thankfully no one was hurt. The situation is being handled appropriately.

In the meantime, stream will resume tomorrow according to schedule.#FirmHandshakes

— Dr DisRespect (@DrDisRespect) 12 Σεπτεμβρίου 2018