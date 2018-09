Υπήρχε σοβαρός λόγος που η αστυνομία σταμάτησε αυτή τη γυναίκα

Ένα περιπολικό κάνει νόημα σε μια γυναίκα που οδηγεί ένα πολυτελές SUV για έλεγχο. Μόνο που αυτός ο «έλεγχος» της άλλαξε τη ζωή.

Ο σύντροφός της Κένεθ βρήκε έναν ομολογουμένως πρωτότυπο τρόπο για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, καθώς νωρίτερα επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι και ζήτησε τη συνδρομή των αστυνομικών ώστε να μπορέσει να κάνει έκπληξη στη φίλη του. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν με χαρά να βοηθήσουν τον Κένεθ και όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Το περιστατικό έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του αστυνομικού τμήματος στο twitter συνοδευόμενο από σχετικό βίντεο.

«Η πρόταση: Ο Κένεθ ήρθε στο αστυνομικό τμήμα σήμερα το απόγευμα και ρώτησε τον αξιωματικό Ο' Νιλ αν θα μπορούσε να τον βοηθήσει να κάνει πρόταση γάμου στη φίλη του. O αξιωματικός Ο' Νιλ κάλεσε την αρχιφύλακα Μότολα η οποία είπε οπωσδήποτε! Τα υπόλοιπα στο βίντεο», αναφέρει η ανάρτηση του αστυνομικού τμήματος που με αυτήν την κίνηση θέλει να δείξει ένα πιο ευαίσθητο πρόσωπο των αξιωματικών που υπηρετούν.

Η κοπέλα έμεινε άναυδη μόλις αποκαλύφθηκε η αλήθεια και είδε τον καλό της να γονατίζει μπροστά της, να της προσφέρει δαχτυλίδι κα να τη ζητά σε γάμο.

Μπορεί ο Κένεθ να πέρασε κάποιες στιγμές αγωνίας περιμένοντας γονυπετής την απάντηση, αλλά αυτό που ήθελε να ακούσει στο τέλος, το άκουσε...

THE PROPOSAL: Kenneth walked into MBPD this evening and asked Officer O’Neal if we could help him propose to his girlfriend. Officer O’Neal called Sergeant Motola who said absolutely! The rest is in the video! ❤ 💍 #CommunityPolicing #YourMBPD pic.twitter.com/iElXU8Phkw

