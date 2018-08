Η διάσημη πορνοστάρ που έγινε ιεροκήρυκας

Μια νέα ζωή ακολουθεί εδώ και λίγα χρόνια η Brittni De La Mora, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν ήταν μια από τις κορυφαίες σταρ στη βιομηχανία του πορνό έχοντας πάρει μέρος σε 375 ταινίες.

Σήμερα η Brittni, η οποία έκανε καριέρα ως «Jenna Presley», είναι παντρεμένη με τον πάστορα Richard De La Mora και μαζί κηρύττουν το ευαγγέλιο σε εκκλησία του Σαν Ντιέγκο.

«Υπήρξε μια περίοδος στην βιομηχανία του πορνό που κέρδιζα πολλά λεφτά. Όταν πρωτοξεκίνησα έβγαζα 30.000 δολάρια το μήνα γιατί δούλευα κάθε μέρα», θυμάται. «Είχα πανάκριβο αυτοκίνητο, τσάντες, παπούτσια... ό,τι ήθελα».

Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα καθώς η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά. «Δυσκολευόμουν να πληρώσω το νοίκι γιατί είχα εθιστεί στα ναρκωτικά. Ξόδευα χιλιάδες δολάρια την εβδομάδα σε ναρκωτικά. Ξεκίνησαν με κοκαΐνη αλλά τελικά κατέληξα να δίνω μάχη με την ηρωίνη», λέει.

Η Brittni μπήκε στη βιομηχανία του σεξ στα 16 της, σε ένα ταξίδι που είχε κάνει με φίλους στο Μεξικό. «Ως παιδί και ως έφηβη αισθάνθηκα ότι απορρίφθηκα. Στο σπίτι επικρατούσε χάος και έχθρα, έτσι αναζητούσα την αγάπη και την αποδοχή σε όλα τα λάθος μέρη. Όταν οι φίλοι μου μου είπαν ότι θα πήγαιναν σε ένα κλαμπ, τους ακολούθησα και κατέληξα να μεθύσω. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε στριπτιζάδικο. Είχα ξανθιά μαλλιά και σιδεράκια στα δόντια και εκείνο το βράδυ με ανέβασαν στην πίστα».

Η Brittni άρχισε να βγάζει χρήματα από το στριπτίζ με τα οποία πλήρωνε τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο. Μέχρι τη στιγμή που δύο σκηνοθέτες «ρομαντικών ταινιών» της είπαν πως είναι γεννημένη για να γίνει αστέρι.

«Ήμουν αφελής, αλλά όχι τόσο αφελής. Ήξερα ότι μιλούσαν για ταινίες πορνό. Δέχθηκα να μεκπροσωπηθώ από ένα κορυφαίο πρακτορείο και αποφάσισα να γίνω αστέρι του πορνό και να παρατήσω το κολλέγιο», περιγράφει.

Δυο μήνες αργότερα κόλλησε γονόρροια (αφροδίσιο νόσημα) και άρχισε να αντιπαθεί τη δουλειά της. Τα πράγματα χειροτέρεψαν όταν μπήκαν στη ζωή της τα ναρκωτικά.

«Κατέληξα να κάνω χρήση ναρκωτικών όταν ένας σκηνοθέτης μου είπε ότι ήμουν χοντρή και έπρεπε να χάσω βάρος. Ζύγιζα περίπου 48 κιλά. Ήμουν συντετριμμένη.

Ένα χρόνο πριν είχα μπει στο νοσοκομείο με ανορεξία, οπότε αυτό ήταν έναυσμα για μένα».

Τότε ρώτησε μια πολύ αδύνατη κοπέλα που έκανε καριέρα στο μόντελινγκ πως διατηρεί τη σιλουέτα της. Εκείνη της απάντησε με κοκαΐνη και κρυσταλλική μεθαδόνη.

«Άρχισα να κάνω χρήση κοκαΐνης και είχα αμέσως περισσότερη ενέργεια. Απέδιδα καλύτερα στα γυρίσματα και ούτε που σκεφτόμουν τις επιπτώσεις. Μου έδινε την εσφαλμένη αίσθηση της ευτυχίας. Νόμιζα πως ήμουν ευτυχισμένη όταν το έκανα, αλλά όταν ξενέρωνα, δεν ήμουν χαρούμενη και έψαχνα μανιωδώς να κάνω κι άλλη γραμμή», θυμάται.

Είχε φτάσει να είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα του χώρου και να κερδίζει πολλά χρήματα, μέσα της όμως βίωνε το δικό της Γολγοθά, καθώς είχε εθιστεί στα σκληρά ναρκωτικά. Από το μυαλό της περνούσαν διάφορα, ακόμα και η αυτοκτονία. Ήταν η ώρα για να ζητήσει βοήθεια από τον άνθρωπο που την αγάπησε όσο κανείς άλλος στην οικογένεια. Την γιαγιά της. Εκείνη ανταποκρίθηκε αμέσως και την πήρε μαζί της στο σπίτι της στο Σαν Ντιέγκο.

Η βοήθειά της υπήρξε υπερπολύτιμη για την Brittni, η οποία άρχισε σιγά σιγά να πηγαίνει στην εκκλησία μαζί της. Ο δρόμος της αποτοξίνωσης δεν ήταν εύκολος, όμως τα κατάφερε με τη βοήθεια του Θεού, όπως λέει η ίδια. Το 2012 αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο πορνό και να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Στην εκκλησία γνώρισε τον πάστορα Richard De La Mora, τον οποίο ερωτεύτηκε και το 2016 παντρεύτηκαν. Σήμερα κηρύττουν μαζί το λόγο του Θεού στους νέους. Η Brittni επισκέπτεται συνέδρια πορνό όπου έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τους ηθοποιούς για τη Βίβλο, ενώ ασχολείται και με τα κτηματομεσιτικά.

«Είμαι κτηματομεσίτρια και βγάζω όσα έβγαζα και όταν δούλευα στη βιομηχανία του πορνό, μόνο που τώρα δεν χρειάζεται να γδύνομαι, οπότε είμαι πολύ πιο χαρούμενη. Δεν μετανιώνω γι' αυτά που έχω κάνει. Αν δεν είχα μπει ποτέ στην βιομηχανία του πορνό, δεν θα είχα φτάσει στο σημείο να κάνω όλα αυτά τα απίθανα πράγματα που κάνω τώρα».

«Είμαι πολύ υπερήφανος από την μετάλλαξη της συζύγου μου. Όταν ήρθε εδώ ήταν μια γυναίκα που είχε χαθεί και τώρα έχει βρει το δρόμο της», σημειώνει από την πλευρά του ο πάστορας Richard De La Mora.

God is so good - He is moving in this world! #DailyMail https://t.co/edM3eoZ8TQ

— Brittni De La Mora (@BrittniDeLaMora) 31 Αυγούστου 2018