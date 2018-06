Ευρωβουλευτές καθηλώθηκαν σε τρένο λόγω βλάβης στο σύστημα ηλεκτροδότησης

Ευρωβουλευτές και εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνονταν στο Στασβούργο για να συμμετάσχουν στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινβουλίου έμειναν για πολλές ώρες μπλοκαρισμένοι μέσα σε ένα τρένο, λόγω βλάβης στο σύστημα ηλεκτροδότησης του γαλλικού σιδηροδρομικού δικτύου.

«Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι μπλοκαρισμένοι στο τρένο, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου», είπε ένας εκπρόσωπος του κοινοβουλίου σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Στον λογαριασμό της στο Twitter η εν λόγω αναπληρώτρια εκπρόσωπος, Μάρτζορι βαν ντερ Μπρόκε, αναφέρθηκε στην καθυστέρηση και ανάρτησε μια φωτογραφία των εργαζόμενων που είχαν βγει από το τρένο στην εξοχή, κάτω από έναν συννεφιασμένο ουρανό. «Λόγω προβλήματος στην ηλεκτροδότηση το Thalys –που συνδέει τις Βρυξέλλες με το Στρασβούργο– έχει καθυστέρηση 240 λεπτών», ανέφερε εξάλλου η εταιρεία στον δικό της λογαριασμό, προσθέτοντας ότι οι τεχνικοί της προσπαθούν να επιλύσουν το πρόβλημα «το συντομότερο δυνατόν».

Good old diesel, puffing away, is going to be uncoupled. Then we continue on our own steam. Electricity up on this section of the tracks pic.twitter.com/X7Isvttnem

